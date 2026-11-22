تعرّض منزل
المهاجم البرازيلي جواو كوستا، لاعب كروزيرو، للسرقة في مدينة بيلو هوريزونتي، بينما كان برفقة فريقه في ولاية سانتا كاتارينا لخوض مواجهة أمام شابيكوينسي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم
.
واكتشف اللاعب البالغ 21 عامًا عمليّة السرقة عبر كاميرات المراقبة المثبّتة في منزله، فسارع إلى إبلاغ حارس الأمن المسؤول عن الشارع، الذي توجّه إلى المكان لتفقّد الوضع.
وبحسب تقرير الشرطة، دخل السارق إلى المنزل عند الساعة 13:17، وبقي داخله نحو 15 دقيقة، قبل أن يغادر حاملًا أكياسًا وحقيبة ظهر تحتوي على المسروقات.
واللافت أنّ اللص لم يعبث بمحتويات الغرف، بل توجّه مباشرة إلى المكان الذي كانت تُحفظ فيه ساعة فاخرة من ماركة "رولكس" ومجوهرات، واستولى عليها إلى جانب مبلغ مالي
.
وأشارت التحقيقات الأوّليّة إلى احتمال تسلّق السارق سور منزل مجاور للوصول إلى العقار، فيما لم تُحدَّد هويّته حتّى الآن.
ونشر كوستا تسجيلات كاميرات المراقبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
، معربًا عن استيائه من السرقة، ومؤكدًّا أن ممتلكاته المسروقة كانت ثمرة سنوات من
العمل والجهد.
وجاءت الحادثة بالتزامن مع فوز كروزيرو على شابيكوينسي (2-1)، في مباراة تابعها كوستا من مقاعد البدلاء.