Casa de João Costa, do Cruzeiro, foi invadida ontem em Belo Horizonte O roubo aconteceu enquanto o atacante estava em Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense. João Costa percebeu a invasão pelas câmeras e acionou o vigilante da rua. O ladrão escalou o muro de uma casa vizinha e permaneceu no imóvel por cerca de 15 minutos. O criminoso não revirou os cômodos e teria ido diretamente onde estavam um Rolex e joias. Ele também levou dinheiro. 🗞️ | 🎥 @g1 https://t.co/FfTWhRH0H1 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 22, 2026

تعرّض المهاجم البرازيلي جواو كوستا، لاعب كروزيرو، للسرقة في مدينة بيلو هوريزونتي، بينما كان برفقة فريقه في ولاية سانتا كاتارينا لخوض مواجهة أمام شابيكوينسي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي .واكتشف اللاعب البالغ 21 عامًا عمليّة السرقة عبر كاميرات المراقبة المثبّتة في منزله، فسارع إلى إبلاغ حارس الأمن المسؤول عن الشارع، الذي توجّه إلى المكان لتفقّد الوضع.وبحسب تقرير الشرطة، دخل السارق إلى المنزل عند الساعة 13:17، وبقي داخله نحو 15 دقيقة، قبل أن يغادر حاملًا أكياسًا وحقيبة ظهر تحتوي على المسروقات.واللافت أنّ اللص لم يعبث بمحتويات الغرف، بل توجّه مباشرة إلى المكان الذي كانت تُحفظ فيه ساعة فاخرة من ماركة "رولكس" ومجوهرات، واستولى عليها إلى جانب مبلغ .وأشارت التحقيقات الأوّليّة إلى احتمال تسلّق السارق سور منزل مجاور للوصول إلى العقار، فيما لم تُحدَّد هويّته حتّى الآن.ونشر كوستا تسجيلات كاميرات المراقبة عبر حساباته على ، معربًا عن استيائه من السرقة، ومؤكدًّا أن ممتلكاته المسروقة كانت ثمرة العمل والجهد.وجاءت الحادثة بالتزامن مع فوز كروزيرو على شابيكوينسي (2-1)، في مباراة تابعها كوستا من مقاعد البدلاء.