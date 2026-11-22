Dinamo fans in Romania pulled the VAR cables to bring down the monitor before the ref could give the other team a pen 😭 https://t.co/4gPTzujmIK — Troll Football Media (@TrollFootball2) November 22, 2026

تسبّب مشجّعو في واقعة غير مألوفة، بعدما عمدوا إلى تعطيل شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لمنع الحكم من مراجعة لقطة قد تؤدّي إلى احتساب ركلة جزاء للفريق المنافس، خلال مواجهة دينامو وبتروول بلويشت، ضمن منافسات الدوري الروماني .وبدأت الحادثة عندما استُدعي الحكم غابرييل ميهولاك لمراجعة احتكاك داخل منطقة الجزاء، قبل أن يفاجَأ بسقوط الشاشة المخصّصة لمراجعة اللقطات أرضًا.وأظهرت اللقطات المصوّرة مشجّعين يسحبون أسلاك الجهاز عبر السياج الفاصل بين المدرّجات والملعب، ما أدّى إلى سقوط الشاشة وتعطّلها، فيما عمد آخرون إلى فصل الأسلاك وسكب السوائل على المعدّات لمنع تشغيلها.وتسبّبت الواقعة في توقّف المباراة لنحو ، بينما حاول الفنّيّون إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل النظام، وسط أجواء متوتّرة.ورغم محاولات الجماهير تعطيل مراجعة اللقطة، نجح الفنّيّون في الشاشة، ليتمكّن الحكم من مراجعة الحالة واحتساب ركلة جزاء للفريق الضيف.ونجح دان نلوندوولو في تنفيذ الركلة، مانحًا بتروول الفوز (1-0)، ليتحوّل تصرّف جماهير دينامو إلى محاولة فاشلة لمنع هدف حسم المباراة.وأصدر لكرة القدم بيانًا أدان فيه الاعتداء على المعدّات والعاملين، مؤكّدًا أنّ قرار الحكم اتُّخذ بعد استعادة نظام الفيديو عمله.