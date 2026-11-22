Kristian Lien bränner straff - jubel hos Djurgårdssupportrarna 👀 Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/Gylx1MVU0d https://t.co/HCA6ETTr1w — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) November 22, 2026

في واقعة غير مألوفة، احتفلت جماهير ديورغاردن بإهدار لاعب فريقها كريستيان ليين ركلة جزاء، خلال مواجهة سيريوس، الأحد، ضمن منافسات الدوري السويدي ، في تصرّف أثار استغراب اللاعبين والمتابعين.وجاءت الواقعة في الدقيقة 12، عندما حصل ديورغاردن على ركلة جزاء، لكنّ المهاجم النرويجي ليين سدّد خارج المرمى، لتنفجر المدرّجات التي تضم ّمشجّعي فريقه فرحًا بدلًا من التحسّر على الفرصة الضائعة.ويعود سبب الاحتفال إلى العداوة التاريخية بين ديورغاردن وهاماربي، إذ كان فوز الأوّل على سيريوس سيمنح غريمه فرصة حسم لقب الدوري قبل ، وهو ما لم يرغب فيه عدد من مشجّعي ديورغاردن.ولم يتوقّف الأمر عند ركلة الجزاء، إذ المشجّعون أيضًا عندما سجّل ماتياس نارتي هدف التقدّم لسيريوس، الذي انتهى بفوزه (1-0)، ليعود إلى صدارة الترتيب ويُبقي الصراع على اللقب مفتوحًا.وأثارت تصرّفات الجماهير استياء لاعبي ديورغاردن، الذين امتنعوا عن التوجّه لتحيّة مشجّعيهم بعد المباراة، فيما قال الحارس ياكوب ريني إنّه لا يعرف على ماذا يمكن شكر الجماهير، معتبرًا أنّها لم تقف إلى جانب الفريق.ورغم تفهّم بعض اللاعبين دوافع المشجّعين، أكّدوا أن هدفهم كان الفوز والحفاظ على فرص التأهّل إلى المسابقات الأوروبّيّة.