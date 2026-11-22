تعرّض الفرنسي ديزيريه دوي، مهاجم ، لمحاولة سرقة استهدفت منزله في منطقة أورجيفال قرب ، بالتزامن مع إصابته الخطيرة خلال مواجهة نيس، التي انتهت بفوز فريقه (3-2)، ضمن منافسات الدوري الفرنسي .وبحسب تقارير صحافية فرنسية، وصل ثلاثة أشخاص إلى محيط اللاعب نحو الساعة التاسعة والربع مساءً، حيث التقطوا صورًا للمكان، قبل أن يعود أربعة أشخاص بعد أكثر من ساعة ويتسلّقوا البوابة للدخول إلى العقار.لكنّ المشتبه بهم فرّوا عبر الجهة الخلفية بعدما اكتشفوا وجود أشخاص داخل المنزل، إذ كانت شريكة اللاعب موجودة وتمكّنت من إخافتهم، من دون تسجيل أي سرقة أو أضرار مادّيّة.وعند عودة دوي إلى منزله بعد المباراة، فوجئ بوجود عناصر من قوّات الدرك أمام العقار، بعدما تدخّلوا للتعامل مع محاولة الاقتحام.وجاءت الحادثة بعد ساعات من تعرّض اللاعب البالغ 21 عامًا لإصابة قوية في ركبته اليمنى خلال مواجهة نيس، اضطرته إلى مغادرة الملعب على حمّالة طبية.وأعلن باريس أنّ الفحوصات أظهرت إصابة دوي بتمزّق في الصليبي الأمامي، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحيّة قبل نهاية تشرين الثاني - نوفمبر، ليواجه اللاعب ضربة مزدوجة خلال ليلة واحدة.