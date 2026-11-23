حقّق منتخب للناشئين (دون 17 عامًا) فوزًا تاريخيًا على نظيره الفيجي بنتيجة (15-0)، أمس الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دور في المقامة في قطر، مسجّلًا أكبر انتصار في تاريخه بالبطولة، وثاني أكبر فوز في تاريخ المسابقة.وتألّق رافا ، لاعب لاس بالماس، بتسجيل خمسة أهداف، فيما أحرز كلّ من روبرتو توماس وغييرمو تروخيانو ثلاثية، وأضاف خورخي دومينغيز هدفين، مقابل هدف لكل من ماركو كومباني ويرماياه .وبدأ المنتخب الإسباني مهرجان الأهداف مبكرًا، بعدما افتتح كروز التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد خمس دقائق، لتتوالى الأهداف وينتهي الشوط الأول بتقدّم إسبانيا (9-0).واستمر التفوّق الإسباني خلال الشوط الثاني، حيث أضاف اللاعبون ستة أهداف أخرى، وسط سيطرة كاملة على مجريات اللقاء.وجاء الفوز بعد انتصار إسبانيا على (5-0) في مباراتها الافتتاحية، لترفع رصيدها إلى ست نقاط و20 هدفًا من دون أن تهتزّ شباكها، وتضمّن التأهل إلى الدور المقبل.وجاء انتصار إسبانيا بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين، الذي حققه على حساب كاليدونيا الجديدة بنتيجة (16-0) عام 2025. ويختتم المنتخب الإسباني دور المجموعات بمواجهة المغرب الخميس.