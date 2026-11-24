WILD SCENES as DWARF WORLD CUP MATCH between Morocco and Colombia ERUPTS into ALL-OUT BRAWL Players trade PUNCHES — SOME SLAMMED to the GROUND and KICKED Chaotic scenes as people RUSH ONTO PITCH to BREAK UP FIGHT https://t.co/5xRcfqNbmn — RT (@RT_com) November 23, 2026

تحوّلت مواجهة وكولومبيا في لقصار القامة، المقامة في المغربية ، إلى عراك جماعي عنيف بين لاعبي المنتخبين، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الثانية من دور .واندلعت المواجهات عقب صافرة النهاية، عندما اللاعبون الكولومبيون بالتعادل أمام أصحاب ، ما أثار غضب عدد من اللاعبين المغاربة، الذين اعتبروا طريقة الاحتفال استفزازيّة، لتبدأ مشادّة كلاميّة سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات بالأيدي.وأظهرت اللقطات المصوّرة تبادل اللاعبين اللكمات والركلات، فيما سقط بعضهم أرضًا وسط من الفوضى، قبل أن يتدخّل أعضاء الجهازين الفنّيين وحكام المباراة لمحاولة الفصل بين المتشاجرين.لكنّ محاولات التهدئة لم تنجح فورًا، ما استدعى دخول عناصر الشرطة والأمن إلى أرض الملعب للسيطرة على الموقف ومنع تجدّد الاشتباكات.وجاءت الحادثة في مباراة مهمّة للمنتخبين، إذ رفع كلّ منهما رصيده إلى أربع نقاط، بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية، ليواصل المغرب تصدّر بفارق الأهداف أمام كولومبيا.ولم تُعلن اللجنة المنظمة حتّى الآن عن عقوبات رسميّة بحقّ اللاعبين المتورّطين، فيما يستمرّ المنتخبان في المنافسة على التأهّل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، التي تضمّ 16 منتخبًا.