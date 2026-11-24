تحوّلت مواجهة المغرب
وكولومبيا في كأس العالم لكرة القدم
لقصار القامة، المقامة في العاصمة
المغربية الرباط
، إلى عراك جماعي عنيف بين لاعبي المنتخبين، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات
.
واندلعت المواجهات عقب صافرة النهاية، عندما احتفل
اللاعبون الكولومبيون بالتعادل أمام أصحاب الأرض
، ما أثار غضب عدد من اللاعبين المغاربة، الذين اعتبروا طريقة الاحتفال استفزازيّة، لتبدأ مشادّة كلاميّة سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات بالأيدي.
وأظهرت اللقطات المصوّرة تبادل اللاعبين اللكمات والركلات، فيما سقط بعضهم أرضًا وسط حالة
من الفوضى، قبل أن يتدخّل أعضاء الجهازين الفنّيين وحكام المباراة لمحاولة الفصل بين المتشاجرين.
لكنّ محاولات التهدئة لم تنجح فورًا، ما استدعى دخول عناصر الشرطة والأمن إلى أرض الملعب للسيطرة على الموقف ومنع تجدّد الاشتباكات.
وجاءت الحادثة في مباراة مهمّة للمنتخبين، إذ رفع كلّ منهما رصيده إلى أربع نقاط، بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية، ليواصل المغرب تصدّر المجموعة الأولى
بفارق الأهداف أمام كولومبيا.
ولم تُعلن اللجنة المنظمة حتّى الآن عن عقوبات رسميّة بحقّ اللاعبين المتورّطين، فيما يستمرّ المنتخبان في المنافسة على التأهّل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، التي تضمّ 16 منتخبًا.