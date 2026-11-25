بلغ منتخب للكرة الشاطئيّة الدور نصف النهائي من كأس آسيا 2026، المقامة في تايلاند، بعدما حقّق فوزاً مثيراً على نظيره البحريني (6-4)، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وسجّل أهداف لبنان محمد حيدر (7)، وأحمد الخطيب (20)، ومحمد الصالح (20)، وأحمد حامد (21)، وهيثم فتال (23)، وعلي الصالح (29)، فيما أحرز أهداف البحرين الدوسري (13)، وعيسى الدوسري (18)، وعيسى مثنى (23 من ركلة جزاء)، وعلي كاظم (32).وفرض المنتخبان إيقاعاً هجومياً سريعاً منذ الدقائق الأولى، وكاد محمد الصالح أن يفتتح التسجيل للبنان بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من العارضة (1)، قبل أن يتدخل الحارس علي حلال للتصدي لتسديدة بعيدة وخطيرة من علي كاظم (2).ونجح محمد حيدر في منح لبنان التقدم، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحوّلها برأسه إلى الشباك (7). وحاول المنتخب البحريني إدراك التعادل عبر سلسلة من المحاولات، في حين كاد الخطيب أن يعزز تقدم لبنان بضربة رأسية تصدى لها الحارس حسين الشيخ (12).وشهد الشوط الثاني تحولاً في مجريات اللقاء، بعدما أدرك حسين الدوسري التعادل للبحرين إثر متابعته كرة مرتدة من الدفاع (13)، قبل أن يضيف عيسى الدوسري الهدف الثاني مستثمراً تمريرة زميله حسين الدوسري (18).وردّ رجال الأرز بقوة، إذ أعاد أحمد الخطيب المباراة إلى نقطة التعادل بعدما تابع كرة من مسافة قريبة وأسكنها الشباك (20)، قبل أن يمنح محمد الصالح لبنان التقدم مجدداً بمقصّيّة رائعة في الدقيقة ذاتها. وعزّز أحمد حامد التقدم بالهدف الرابع، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس وأكملها في المرمى (21).وواصل المنتخب اللبناني ضغطه الهجومي، وأضاف هيثم فتال الهدف الخامس بمقصية مميزة (23)، لكن البحرين قلّصت الفارق سريعاً عبر عيسى مثنى من ركلة جزاء في الدقيقة ذاتها.وفي الشوط الثالث، عزز تقدّم لبنان بتسجيله الهدف السادس، مستغلاً خطأ الحارس البحريني أحمد عبد الرسول ليسدد مباشرة في المرمى (29). وردّ علي كاظم بتسجيل الهدف الرابع للبحرين من ركلة حرة مباشرة (32)، لكن رجال الأرز حافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليحسموا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.وبهذا الفوز، بلغ لبنان الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى هذا الدور في نسختي 2015 و2017، ليجدد حضوره بين الأربعة الكبار في البطولة القارية.وضرب لبنان موعداً مع نظيره في الدور نصف النهائي المقرر يوم الجمعة، علماً أنّ تحمل لقب النسختين الماضيتين والرقم القياسي في عدد الألقاب القارية برصيد أربعة ألقاب، وتأهلت بدورها بعدما تغلبت على (6-0).وكان منتخب لبنان قد أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد ست نقاط، عقب فوزه على فيتنام (7-4) وأفغانستان (5-0)، وخسارته أمام إيران (2-7).