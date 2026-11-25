شهدت مواجهة الجزيرة الإماراتي وغل غوهر الإيراني
في دوري
أبطال آسيا 2، أمس الأربعاء، واقعة تحكيميّة غير مألوفة، بعدما جرى استبدال الحكم السوري حنا حطّاب بين الشوطين، وتكليف الحكم الرابع عمار أبو علو بإدارة بقية المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وبدأت الأزمة في الدقيقة 32، عندما احتسب حطاب مخالفة على لاعب الجزيرة ميلسون، لكنه توجّه إلى حارس الفريق الإماراتي، التركي
إرسين ديستان أوغلو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه، رغم عدم مشاركته في المخالفة، وسط دهشة اللاعبين واحتجاجاتهم.
وتراجع الحكم عن الإنذار بعد التشاور مع الحكم الرابع، لكنّ الجدل تصاعد بعدما اتهم مدرّب غل غوهر، مهدي رحمتي، الحكم بأنّه كان تحت تأثير الكحول، وهو ادعاء لم يثبت رسميًا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانيّة عن مدير الفريق أنّ النادي أبلغ مسؤولي الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم
رفضه العودة إلى أرض الملعب للشوط الثاني ما لم يُستبدل الحكم، بسبب ما وصفه بحالته غير الطبيعية.
وبالفعل، تولّى أبو علو إدارة الشوط الثاني، من دون صدور توضيح رسمي بشأن سبب التغيير.
وانتهت المواجهة بفوز الجزيرة (1-0)، بهدف سجّله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40، ليرفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.