🚨 غريب ولأول مرة يحدث في 🚨 أثناء لقاء الجزيرة وغل غوهر الإيراني في آسيا 2 تم تغيير الحكم السوري حنا حطاب بين الشوطين وتعيين الحكم الرابع بدلاً منه؛ الحكم كان في وضع غير طبيعي في الدقيقة 32؛ الحكم أحتسب فاول على الجزيرة بسبب تدخل المهاجم؛ الحكم ذهب لحارس الجزيرة بشكل غريب ومنحه بطاقة صفراء!!!!!!! — مدرب غل غوهر تحدث بإن الحكم تعاطى الكحول قبل بداية اللقاء!!!!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 https://t.co/IJjCV4hHIE — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) November 25, 2026

شهدت مواجهة الجزيرة الإماراتي وغل غوهر في أبطال آسيا 2، أمس الأربعاء، واقعة تحكيميّة غير مألوفة، بعدما جرى استبدال الحكم السوري حنا حطّاب بين الشوطين، وتكليف الحكم الرابع عمار أبو علو بإدارة بقية المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.وبدأت الأزمة في الدقيقة 32، عندما احتسب حطاب مخالفة على لاعب الجزيرة ميلسون، لكنه توجّه إلى حارس الفريق الإماراتي، إرسين ديستان أوغلو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه، رغم عدم مشاركته في المخالفة، وسط دهشة اللاعبين واحتجاجاتهم.وتراجع الحكم عن الإنذار بعد التشاور مع الحكم الرابع، لكنّ الجدل تصاعد بعدما اتهم مدرّب غل غوهر، مهدي رحمتي، الحكم بأنّه كان تحت تأثير الكحول، وهو ادعاء لم يثبت رسميًا.ونقلت وسائل إعلام إيرانيّة عن مدير الفريق أنّ النادي أبلغ مسؤولي الآسيوي رفضه العودة إلى أرض الملعب للشوط الثاني ما لم يُستبدل الحكم، بسبب ما وصفه بحالته غير الطبيعية.وبالفعل، تولّى أبو علو إدارة الشوط الثاني، من دون صدور توضيح رسمي بشأن سبب التغيير.وانتهت المواجهة بفوز الجزيرة (1-0)، بهدف سجّله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40، ليرفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.