😳 Russian powerlifter Alexander Kostyanov suffered multiple injuries, including a torn biceps tendon and thumb ligaments, while attempting a 1,334-pound bench press. He has decided to retire following the failed lift. https://t.co/0sSXoklPhu — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026

أعلن الروسي ألكسندر كوستيانوف، المتخصّص في رياضة رفع الأثقال بالقوّة، اعتزاله المنافسات بعد تعرّضه لإصابات خلال محاولة رفع 605 كيلوغرامات على مقعد الضغط، في بطولة "كأس يرماك" بمدينة تيومين الروسية، التي أُقيمت يومَي 21 و22 نوفمبر.وخلال المحاولة، فقد كوستيانوف السيطرة على القضيب الحديدي، فسقط الثقل على صدره، قبل أن يتدخّل مساعدوه سريعًا لرفعه عنه وإعادته إلى الحامل، في حادثة وقعت أمام الحاضرين ووثّقتها الكاميرات.وكشف الرياضي الروسي أنه تعرّض لخلع في إبهام يده اليمنى وتمزّق في أربطته، إضافةً إلى إصابات في الأوتار وتمزّق جزئي في وتر العضلة ذات الرأسين وكدمة في .وأوضح كوستيانوف أنّه نجح في التعامل مع أوزان مماثلة خلال التدريبات، لكنّه لم يتمكّن من تكرار ذلك في المنافسة، مُرجعًا الإخفاق إلى التوتّر الشديد والضغط العصبي.وكان قد سجّل رفعًا ناجحًا بوزن 555 كيلوغرامًا خلال البطولة، قبل محاولة زيادة الوزن إلى 605 كيلوغرامات.وقال إنّه اتخذ قرار الاعتزال بعدما اطّلع على صور طبّيّة أظهرت تضرّر مفاصل يده وتراكم آثار إصابات سابقة، مشيرًا إلى أنّ لديه ثلاثة أطفال وينتظر مولودًا رابعًا، وأنّ الحفاظ على صحّته وأسرته بات أولويّته، بعدما حذّره الأطباء من مخاطر الاستمرار في رفع الأوزان الضخمة.