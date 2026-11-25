전북 현대가 가시마 원정에서 0-3으로 완전히 밀리던 경기 막판 추가시간에 문제 발생. 상대 태클에 열받은 이승우가 사이드라인에서 일본 선수 멱살을 확 잡아버림. 그 바람에 양 팀 선수들이 우르르 달려들면서 한바탕 신경전이 벌어졌고, 결국 만회골도 못 넣고 0-3 완패당하면서 한일전 자존심까지 구긴 꼴이 됐네. 경기는 지고 있고 상대는 거칠게 나오니 순간 욱한 건 이해 가지만, 다 끝난 경기에서 불필요한 경고까지 받은 건 좀.. — 금푸 (@geumpu95) November 25, 2026

أشعل لاعب جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، لي سيونغ وو، مشادّة مع مدافع كاشيما أنتلرز الياباني، هاروتو ماتسوموتو، بعدما أمسكه من قميصه قرب خط التماس، في الدقائق من المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، ضمن أبطال للنخبة.وبدأت الواقعة من الوقت بدل الضائع، عندما تدخّل ماتسوموتو على ساق منافسه خلال صراع على . وبعد خروجها من الملعب، اندفع سيونغ وو نحو المدافع الياباني وأمسك بقميصه غاضبًا، قبل أن يتدخّل لاعبون من الفريقين لفضّ الاشتباك.واكتفى الحكم آدم كيرسي بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعبَين، من دون تدخّل تقنية الفيديو لاتخاذ قرار آخر، فيما حاول مهاجم كاشيما يوما سوزوكي تهدئة الموقف، مستفيدًا من علاقته السابقة بسيونغ وو، إذ لعبا معًا في نادي سينت ترويدن البلجيكي.وعقب اللقاء، أقرّ اللاعب الكوري بأنّه فقد أعصابه للحظة، موضحًا أنّ فريقه كان متأخّرًا وأنّ تدخّل منافسه جعله يخشى التعرّض لإصابة، وقال إنّ ما حدث كان جزءًا من أجواء المباراة.وانتهت المواجهة بخسارة جيونبوك (0-3)، فيما تبادل سيونغ وو وسوزوكي الحديث والعناق بعد صافرة النهاية. وأوضح سوزوكي أنّه تبادل الرسائل مع اللاعب الكوري قبل المباراة بيوم، معربًا عن سعادته بلقائه مجدّدًا في .