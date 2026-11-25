أشعل لاعب جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، لي سيونغ وو، مشادّة مع مدافع كاشيما أنتلرز الياباني، هاروتو ماتسوموتو، بعدما أمسكه من قميصه قرب خط التماس، في الدقائق الأخيرة
من المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، ضمن دوري
أبطال آسيا
للنخبة.
وبدأت الواقعة في الدقيقة الأولى
من الوقت بدل الضائع، عندما تدخّل ماتسوموتو على ساق منافسه خلال صراع على الكرة
. وبعد خروجها من الملعب، اندفع سيونغ وو نحو المدافع الياباني وأمسك بقميصه غاضبًا، قبل أن يتدخّل لاعبون من الفريقين لفضّ الاشتباك.
واكتفى الحكم الأسترالي
آدم كيرسي بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعبَين، من دون تدخّل تقنية الفيديو لاتخاذ قرار آخر، فيما حاول مهاجم كاشيما يوما سوزوكي تهدئة الموقف، مستفيدًا من علاقته السابقة بسيونغ وو، إذ لعبا معًا في نادي سينت ترويدن البلجيكي.
وعقب اللقاء، أقرّ اللاعب الكوري بأنّه فقد أعصابه للحظة، موضحًا أنّ فريقه كان متأخّرًا وأنّ تدخّل منافسه جعله يخشى التعرّض لإصابة، وقال إنّ ما حدث كان جزءًا من أجواء المباراة.
وانتهت المواجهة بخسارة جيونبوك (0-3)، فيما تبادل سيونغ وو وسوزوكي الحديث والعناق بعد صافرة النهاية. وأوضح سوزوكي أنّه تبادل الرسائل مع اللاعب الكوري قبل المباراة بيوم، معربًا عن سعادته بلقائه مجدّدًا في اليابان
.