في حاجة رهيبه في كاس تحت 17 اذا الحكم ما راجع لقطه وتجاهلها يحق لمدرب الفريق ان يستخدم بطاقة المراجعة وهذي البطاقة تلزم الحكم ان يراجع الفار https://t.co/j6tAvX9ZSK — Omr (@o6l88) November 25, 2026

تُتيح بطولة للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، للمدرّبين الاعتراض على قرارات تحكيمية عبر بطاقة مراجعة خاصة، تُلزم الحكم بالعودة إلى التسجيل المصوّر، في إجراء يختلف عن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".ويُطبّق الدولي "فيفا" نظام "دعم الفيديو" (FVS)، الذي يمنح مدرّب كل منتخب فرصتين لطلب مراجعة القرارات خلال المباراة، شرط تقديم الطلب فور وقوع الحالة، عبر إشارة باليد وتسليم البطاقة إلى الحكم الرابع.وتقتصر المراجعة على أربع حالات: الأهداف، وركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، والخطأ في تحديد هويّة اللاعب المعاقَب.ويُراجع الحكم اللقطة بنفسه على شاشة بجوار الملعب، من دون وجود طاقم متخصص يتابع الحالات تلقائيًا على غرار نظام "VAR".ولا يُعدّل الحكم قراره إلّا عند ثبوت خطأ واضح في التسجيل المصوّر.وإذا أفضت المراجعة إلى تغيير القرار، يحتفظ الفريق بفرصة الاعتراض، أمّا إذا ثبت القرار فتُخصم منه محاولة.واستفاد منتخب فيتنام من هذا الإجراء خلال مواجهته نيوزيلندا، الاثنين، بعدما رفض الحكم هدفًا بداعي التسلّل، قبل أن يطلب المدرّب كريستيانو رولاند مراجعة اللقطة، ليعود الحكم ويحتسب الهدف.كما شهدت مواجهة وهايتي، الأربعاء، مراجعة تحكيمية غيّرت قرارًا بشأن هدف للمنتخب الهايتي، بعدما ألغاه الحكم بداعي التسلّل في الدقيقة 28، قبل أن يعود إلى التسجيل المصوّر ويحتسبه.وكان النظام قد استُخدم في نسخة 2025 من البطولة، قبل اعتماده مجددًا في النسخة الحالية.