STOP WHAT YOU ARE DOING AND WATCH THIS 🤯😂 https://t.co/nbAQNVZS6U — 's Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) November 25, 2026

خطف راكب درّاجة ناريّة الأضواء خلال مباراة كريكيت في سوات المحلّي بباكستان، بعدما نجح في التقاط كرة طائرة بيد واحدة، في لقطة غير مألوفة.ووقعت الحادثة خلال مواجهة جمعت فريقي سوات سترايكرز وجاي كاي آر دير، عندما سدّد أحد اللاعبين بقوة، لتتجاوز حدود الملعب وتتجه نحو الطريق المجاور، حيث كانت تمرّ دراجة نارية يستقلّها شخصان.وبينما كانت الدراجة تسير ، مدّ الراكب الجالس خلف السائق يده باتجاه الكرة، وتمكّن من التقاطها في بيد واحدة ومن المحاولة الأولى، من دون أن يضطرّ السائق إلى تخفيف سرعته أو التوقّف.واللافت أنّ الراكب أظهر سرعة بديهة وردّ فعل استثنائيًّا، إذ نفّذ حركة يصعب على بعض لاعبي الكريكيت المحترفين القيام بها داخل الملعب، قبل أن يواصل طريقه مع السائق وكأنّ شيئًا لم يحدث.وما زاد غرابة المشهد أنّ الراكب لم يكن يتابع المباراة من المدرّجات، بل صادف مرورُه على الطريق لحظة خروج الكرة من الملعب، ليصبح جزءًا من واحدة من أكثر اللقطات طرافة في المواجهة، رغم أنّه لم يكن من بين لاعبي الفريقين.