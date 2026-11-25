أعلن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، نجم السابق وحارس بوماس المكسيكي الحالي، دخوله عالم الفنون القتاليّة المختلطة، من خلال تأسيس منظّمة لتنظيم النزالات تحمل اسم "K1ng Fight League"، بالتعاون مع المنتج ورجل الأعمال المكسيكي أليخاندرو غو.ويستعدّ نافاس، البالغ 39 عامًا والمتوّج بدوري أبطال ثلاث مرات مع ريال مدريد، لخوض تجربة استثمارية جديدة خارج ملاعب ، مستفيدًا من شغفه برياضات القتال وحضوره المتكرّر لفعاليات بطولة UFC.ومن المقرّر أن تنظّم المؤسّسة أولى فعاليّاتها في شباط - فبراير 2027، في المكسيكيّة مكسيكو سيتي، بمشاركة مقاتلين محترفين، وسط خطط لإقامة ستّ أمسيات قتاليّة سنويًّا.ويهدف المشروع إلى دعم المواهب الشابّة في الفنون القتاليّة المختلطة، وتوفير فرص للمقاتلين لتطوير مسيرتهم والوصول إلى أبرز البطولات العالميّة، وفي مقدّمها UFC.كما يتضمّن المشروع عروضًا فنّيّة وتقنيات بصريّة وموسيقية ترافق النزالات، في محاولة للجمع بين المنافسة الرياضيّة والترفيه، فيما يُتوقّع أن يشارك المقاتل الكوستاريكي أندريه باركيرو في الأمسية الافتتاحيّة.ويأتي المشروع فيما يواصل نافاس مسيرته الكرويّة مع بوماس، من دون أن يعلن اعتزاله كرة القدم.