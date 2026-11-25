Sporting CP paid tribute to Bruno Fernandes tonight prior to their match against Manchester United. 🔴🇵🇹 https://t.co/mWoE8AIG6Z — RazedFootball (@RazedFootball) November 25, 2026

كرّم نادي سبورتينغ لشبونة نجمه السابق برونو فرنانديز، قائد الإنجليزي، قبل المواجهة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على ملعب "خوسيه ألفالادي"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في .وأقام النادي البرتغالي مراسم تكريم خاصّة للاعب البالغ 32 عامًا، حيث قدّم له رئيس سبورتينغ لشبونة، فريدريكو فارانداس، إطارًا تذكاريًا يحمل الرقم 8 وصورتين لفرنانديز، الأولى بقميص سبورتينغ والثانية بقميص ، في إشارة إلى مسيرته مع الناديين.واستقبلت جماهير سبورتينغ قائد مانشستر يونايتد بتصفيق حارّ لدى ظهوره على أرض الملعب، في أوّل مواجهة رسميّة يخوضها ضدّ فريقه السابق منذ رحيله إلى الدوري الإنجليزي.وكان فرنانديز قد انضمّ إلى سبورتينغ لشبونة عام 2017، قادمًا من سامبدوريا ، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الثاني - يناير 2020، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق البرتغالي خلال فترة وجوده.واكتسب التكريم أهمّيّة خاصّة، إذ عاد اللاعب البرتغالي إلى الملعب الذي صنع فيه اسمه، لكن هذه المرة بقميص الفريق المنافس، بعد نحو سبع مغادرته لشبونة.وانتهت المواجهة بالتعادل (2-2)، بعدما سجّل فرنانديز هدفي مانشستر يونايتد، ليجمع بين التكريم خارج الخطوط والتألّق داخل الملعب، في مواجهة استثنائية أمام فريقه السابق.