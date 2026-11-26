في إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات في المحافل الدولية، نجح اللبناني وسام ترو، مدير سباق ماراثون الدوحة "أريدُ" (Race Director)، وشركة "سافكس" (Suffix Events)، التي تتخذ من الكويت مقرًّا لها، في إيصال الماراثون نحو نيل التصنيف البلاتيني من الدولي لألعاب القوى (World Athletics)، وهو أعلى تصنيف عالمي لسباقات الطرق.وبعد ثلاثة أعوام متتالية من حصوله على التصنيف الذهبي، بات ماراثون الدوحة واحدًا من 12 ماراثونًا فقط في تحمل التصنيف البلاتيني، إلى جانب أبرز الماراثونات العالمية، من بينها بوسطن ولندن وبرلين وشيكاغو ونيويورك وطوكيو.ويتولى ترو، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة "سافكس"، إدارة السباق للعام الثالث على التوالي، مستندًا إلى خبرة تتجاوز العشرين عامًا في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية. وقد أسهم، بالتعاون الوثيق مع اللجنة المنظمة وفريق عمل الشركة، في الارتقاء بالمعايير الفنية والتنظيمية للماراثون بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.ويشكّل هذا الإنجاز محطة تاريخية للرياضة القطرية، كما يعزّز مكانة "سافكس" كإحدى الشركات الرائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في .وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال ترو:"يشكّل نيل التصنيف البلاتيني مصدر فخر واعتزاز لي على الصعيدين المهني والشخصي، وأعتزّ بكوني لبنانيًّا أسهم في تحقيق إنجاز بهذا المستوى العالمي.وأتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الكواري، اللجنة المنظمة لماراثون الدوحة «أريدُ»، والسيد الماجد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "سافكس" على الثقة الكبيرة التي منحاني إياها، وإيمانهما بقدراتي ودعمهما المستمر لي في قيادة هذا الرياضي.كما أتوجّه بالشكر إلى فريق عمل "سافكس" وأعضاء اللجنة المنظمة، وأخصّ بالشكر عائلتي التي كانت ولا تزال سندي الأول، بدعمها وتضحياتها طوال مسيرتي المهنية".ويأتي هذا الإنجاز ليؤكّد مجدّدًا حضور الكفاءات اللبنانية في المحافل الدولية، ويجسّد ثمرة التعاون والقدرة على بلوغ أعلى مستويات التميّز في صناعة الأحداث الرياضية العالمية.