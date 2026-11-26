🚔 Última hora | Correa, futbolista de , detenido. ℹ️ Fue arrestado por tráfico de drogas, armas y lavado de dinero en pleno entrenamiento. 𝐀 𝐋𝐀𝐒 𝟏𝟐 𝐄𝐍 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘. https://t.co/BwKauHfgoY — (@elchiringuitotv) November 26, 2026

اعتقلت الشرطة البرازيلية، الخميس، ديفيد ، مهاجم ، داخل مركز تدريبات النادي في ريو دي جانيرو، على خلفيّة تحقيقات تتعلّق بشبهات الاتجار بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.وجاء اعتقال اللاعب، المعروف بلقب "DVD"، تنفيذًا لأمر قضائي بالحبس الاحتياطي، ضمن عمليّة أمنيّة تستهدف شبكة يُشتبه بارتباطها بعصابة "كوماندو فيرميلهو"، إحدى أبرز المنظّمات الإجرامية في .ووفقًا للسلطات، يواجه كوريا أيضًا شبهات تتعلّق بمحاولة القتل والتأثير في سير التحقيقات، بعدما كشفت رسائل هاتفية عن محاولات مزعومة لتقديم أموال إلى شهود بهدف تغيير إفاداتهم.وشملت العملية اعتقال هاينر، لاعب ، للاشتباه في محاولته التدخّل في التحقيقات نفسها، فيما اعتبرت المحكمة أنّ الإجراءات الاحترازية المفروضة سابقًا على اللاعبين لم تعد كافية.، أعلن فاسكو دا غاما أنّه يتابع القضية ووضع فريقه القانوني بتصرّف اللاعب، مؤكدًا احترامه للإجراءات القضائية وانتظار نتائج التحقيقات.في المقابل، رفض محامي كوريا قرار الاعتقال، واصفًا إياه بالإجراء المتطرّف وغير الضروري، ومؤكدًا أنّ موكّله تعاون مع السلطات والتزم بالقيود القضائية السابقة، وأنّ الدفاع يسعى إلى إلغاء قرار حبسه احتياطيًا.