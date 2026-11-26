🚨🚨 تدخلت الشرطة الجورجية بعنف بعد أن رفع أحد مشجعي نادي بشكتاش العلم الفلسطيني قبل مواجهة الليلة في الدوري الأوروبي أمام فريق هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي. وتُقام المباراة على أرض محايدة في جورجيا، نظرًا للمخاوف الأمنية المحيطة بسفر النادي الإسرائيلي إلى تركيا. https://t.co/q3q8npxY06 — EPL World (@EPLworld) November 26, 2026

اندلعت مواجهات بين الشرطة الجورجية وجماهير بشكتاش ، خلال مباراته أمام هبوعيل بئر السبع " "، الخميس، ضمن منافسات الدوري ، بعدما رفع مشجّعون الفلسطيني ولافتة داعمة لفلسطين في المدرّجات.وتدخّلت قوّات الأمن الجورجية لإزالة اللافتة، قبل أن تتصاعد التوتّرات وتستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضدّ مشجّعي الفريق التركي، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 26، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.واستمرّ التوقّف نحو 30 دقيقة، قبل استئناف اللعب، بعدما تدخّل عدد من لاعبي بشكتاش ومسؤوليه لتهدئة الجماهير وإعادة الهدوء إلى المدرّجات.وأدان الاتّحاد التركي لكرة القدم تصرّفات الشرطة الجورجية، معتبرًا أنّ جماهير بشكتاش تعرّضت لمعاملة غير مقبولة، فيما اتّهم النادي التركي باستخدام القوة المفرطة ضدّ مشجّعيه.ووصلت تداعيات الحادثة إلى المستوى الدبلوماسي، إذ أجرى التركي هاكان فيدان اتصالًا بنظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، لمتابعة التطوّرات وضمان المشجّعين .وأقيمت المباراة في مدينة باتومي الجورجيّة على أرض محايدة لأسباب أمنيّة، وانتهت بفوز بشكتاش (2-1)، بعدما سجّل جونيور أوليتان وأوركون كوكجو هدفي الفريق التركي، مقابل هدف لجافون إيست.