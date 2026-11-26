اندلعت مواجهات بين الشرطة الجورجية وجماهير بشكتاش التركي
، خلال مباراته أمام هبوعيل بئر السبع "الإسرائيلي
"، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي
، بعدما رفع مشجّعون العلم
الفلسطيني ولافتة داعمة لفلسطين في المدرّجات.
وتدخّلت قوّات الأمن الجورجية لإزالة اللافتة، قبل أن تتصاعد التوتّرات وتستخدم الشرطة رذاذ الفلفل ضدّ مشجّعي الفريق التركي، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 26، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.
واستمرّ التوقّف نحو 30 دقيقة، قبل استئناف اللعب، بعدما تدخّل عدد من لاعبي بشكتاش ومسؤوليه لتهدئة الجماهير وإعادة الهدوء إلى المدرّجات.
وأدان الاتّحاد التركي لكرة القدم تصرّفات الشرطة الجورجية، معتبرًا أنّ جماهير بشكتاش تعرّضت لمعاملة غير مقبولة، فيما اتّهم النادي التركي قوات الأمن
باستخدام القوة المفرطة ضدّ مشجّعيه.
ووصلت تداعيات الحادثة إلى المستوى الدبلوماسي، إذ أجرى وزير الخارجية
التركي هاكان فيدان اتصالًا بنظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي، لمتابعة التطوّرات وضمان سلامة
المشجّعين الأتراك
.
وأقيمت المباراة في مدينة باتومي الجورجيّة على أرض محايدة لأسباب أمنيّة، وانتهت بفوز بشكتاش (2-1)، بعدما سجّل جونيور أوليتان وأوركون كوكجو هدفي الفريق التركي، مقابل هدف لجافون إيست.