أعلن الدولي "فيفا"، الخميس، تعرّض أنظمته لهجوم إلكتروني أتاح للقراصنة الوصول بصورة غير مشروعة إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والتجارية، في حادثة أثارت مخاوف بشأن أمن البيانات التي تحتفظ بها المؤسسة الرياضية الدولية.وأكّد الاتحاد، في بيان رسمي، وقوع الاختراق، مدينًا الاستيلاء غير القانوني على المعلومات ونشرها، ولا سيّما البيانات الشخصية، معتبرًا أنّ ما حدث يمثّل انتهاكًا خطيرًا وغير مقبول للخصوصية.ولم يكشف "فيفا" عن موعد الهجوم أو هوية منفّذيه، كما لم يحدّد عدد الأشخاص أو الجهات المتضرّرة، أو طبيعة المعلومات التجارية التي تمكّن القراصنة من الوصول إليها.ونقلت وكالة " " عن مصدر مطّلع أنّ البيانات المتضرّرة تشكّل أقلّ من 0.1% من إجمالي المعلومات التي يحتفظ بها الاتحاد الدولي.وأوضح المصدر أنّ الملفات المرتبطة بمشروع "FIFA Forward Enterprise"، الذي كان يهدف إلى جذب استثمارات خاصة إلى أنشطة الاتحاد قبل التخلّي عنه، لم تتأثّر بالهجوم الإلكتروني.ويأتي الواقعة في ظلّ تزايد التحدّيات الأمنية التي تواجه المؤسّسات الرياضيّة الكبرى، نتيجة اعتمادها المتنامي على الأنظمة الرقمية في إدارة أعمالها وبياناتها.ولم يعلن الاتحاد الدولي حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتّخذة لمعالجة الاختراق أو حجم المعلومات التي جرى نشرها.