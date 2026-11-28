🚨🇷🇴 Ianis Hagi (28) scored this free-kick for Alanyaspor in the Turkish league! 🤯💫 He is the son of Romanian football legend Gheorghe Hagi. 🧬❤️ https://t.co/WBzEMGf02e — EuroFoot (@eurofootcom) November 27, 2026

خطف الروماني يانيس هاجي، نجل أسطورة الرومانية جورجي هاجي، الأنظار بهدف رائع من ركلة حرّة مباشرة، خلال مباراة فريقه ألانيا سبور أمام قونيا سبور، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري .وجاء الهدف في الدقيقة 15، بعدما حصل ألانيا سبور على ركلة حرّة من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء، إثر عرقلة اللاعب أوزدمير، ليتقدّم هاجي لتنفيذها ويسدّد مباشرة نحو الشباك، معلنًا تقدّم أصحاب .وأظهر اللاعب البالغ 28 عامًا مهارة كبيرة في تنفيذ الركلة، بعدما نجح في تجاوز الحائط الدفاعي وإسكان الكرة في المرمى، في لقطة أعادت إلى الأذهان مهارات والده جورجي هاجي، أحد أبرز نجوم الكرة الرومانية.لكن فرحة ألانيا سبور لم تدم طويلًا، إذ أدرك جاكسون موليكا التعادل لقونيا سبور في الدقيقة 23، قبل أن يسجّل مصطفى محمد هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.وانتهت المواجهة بخسارة ألانيا سبور (1-2)، رغم هدف هاجي الذي افتتح به رصيده التهديفي في الدوري التركي هذا الموسم، بعد مشاركته في 11 مباراة مع فريقه.وحمل الهدف أهمية خاصة للاعب الروماني، الذي يسعى إلى إثبات قدراته بعيدًا عن المقارنات المستمرّة مع مسيرة والده الكروية.