WE'VE NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS BEFORE. 😱 During a match in Poland 🇵🇱, someone rode across the pitch on an electric scooter! 🛴 https://t.co/YJtH8aYSQW — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 27, 2026

تسبّب مشجّع يقود سكوترًا كهربائيًا في إيقاف مباراة ستال ستالوفا فولا وليغيا الرديف، الجمعة، ضمن منافسات الدرجة الثانية البولندي، بعدما اقتحم أرض الملعب وراح يراوغ عناصر الأمن الذين حاولوا الإمساك به.ووقعت الحادثة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما دخل المشجّع إلى أرضيّة الملعب على متن سكوتر كهربائي، وبدأ بالتجوّل بين اللاعبين، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب بصورة مؤقتة.وسارع عناصر الأمن إلى مطاردة المشجّع الذي استغلّ سرعة السكوتر للابتعاد عنهم، قبل أن يواصل جولته داخل الملعب، وسط محاولات متكرّرة من رجال الأمن لإيقافه.واستمرّت المطاردة لثوانٍ، فيما لم تُظهر كاميرات النقل التلفزيوني نهاية التدخّل الأمني، ما حال دون التأكد من نجاح العناصر في توقيف المشجّع.وجاءت الواقعة في الدقائق من مواجهة مثيرة، بعدما قلب ستال ستالوفا فولا تأخّره بهدفين إلى فوز (3-2)، بفضل ثلاثة أهداف سجّلها في الشوط الثاني.وكان ليغيا وارسو الرديف قد تقدّم بهدفين في أول 20 دقيقة، قبل أن ينتفض أصحاب ويسجّلوا ثلاثة أهداف متتالية، آخرها من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ليحسموا النقاط الثلاث قبل حادثة اقتحام الملعب.