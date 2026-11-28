Ganz normaler 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝘁𝗮𝗴 𝗶𝗻 𝗧𝗶𝗿𝗼𝗹 … 😉❄️🪏 (Sound an) #WirSchaufelnGemeinsam https://t.co/C0IjrDOBot — WSG Tirol (@WSGTIROL) November 26, 2026

واجه لاعبو نادي تيرول النمساوي ظروفًا جوية قاسية خلال تدريبات الفريق، بعدما غطّت الثلوج أرضية الملعب بصورة كثيفة، ما جعل للمباراة المقبلة في الدوري النمساوي مهمة صعبة.وخاض اللاعبون الحصة التدريبية وسط تساقط كثيف للثلوج وانخفاض درجات الحرارة، في غير مألوف، بعدما تحوّلت أرضية الملعب إلى مساحة بيضاء، ما زاد من صعوبة التحرّك والتحكّم بالكرة خلال التمارين.ولم تقتصر المشكلة على صعوبة التدريبات، إذ تراكمت الثلوج على أرضيّة الملعب في مركز التدريب بمدينة فاتنس، ما دفع إلى طلب مساعدة الجماهير لإزالتها، بهدف توفير ظروف مناسبة لاستعدادات الفريق.وأعلن تيرول منح تذكرتين مجانيتين لكل مشجّع يشارك في إزالة الثلوج، لحضور مباراته أمام ألتاخ في 12 الأوّل -ديسمبر المقبل، في مبادرة تهدف إلى تشجيع المتطوّعين على مساعدة النادي.وبدأت عملية إزالة الثلوج الجمعة، عند الساعة السابعة، على أرضية الملعب الاصطناعي في استاد "غيرنوت لانغس»"ويستعدّ تيرول، بقيادة مدرّبه فيليب سيمليتش، لمواجهة شتورم غراتس، الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري النمساوي، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة مشواره في البطولة رغم الظروف المناخية الصعبة التي أربكت تحضيراته.