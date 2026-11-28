توفّي الحارس الآيسلندي السابق إنغفار يونسون، أحد أعضاء المنتخب الذي حقّق إنجازًا تاريخيًا في كأس 2016، عن عمر ناهز 37 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.وأعلن نادي فيكينغور ريكيافيك وفاة حارسه، أمس الأربعاء، محاطًا بأفراد عائلته، بعدما كان قد شُخّص بالمرض في وقت سابق من العام الجاري، معربًا عن حزنه العميق لفقدان أحد أبرز لاعبيه.وكان يونسون ضمن قائمة منتخب آيسلندا الذي فاجأ في كأس أوروبا 2016 بفرنسا، بعدما أطاح بمنتخب من دور الـ16، إثر فوزه عليه (2-1)، قبل أن تنتهي مغامرته أمام في ربع النهائي.ورغم عدم مشاركته في مباريات البطولة، شكّل يونسون جزءًا من الجيل الذي حقّق أفضل إنجاز في تاريخ الآيسلندية على المستوى القاري.وخاض الحارس الراحل ثماني مباريات دوليّة مع منتخب بلاده، بعدما سجّل ظهوره الأوّل عام 2014 أمام بلجيكا، كما دافع عن ألوان أندية في النرويج والدنمارك، قبل العودة إلى آيسلندا للانضمام إلى فيكينغور عام 2020.وتُوّج يونسون بلقب الدوري الآيسلندي عدة مرات، وكان من العناصر التي أسهمت في نجاحات ناديه المحلية.ونعى "يويفا" الحارس الراحل، مقدّمًا تعازيه إلى عائلته وأصدقائه وزملائه السابقين.