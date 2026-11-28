انتهت مباراة زاخو
وكربلاء في دوري
نجوم العراق
بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقها، الجمعة، بعدما وجد الفريق الضيف نفسه بستة لاعبين داخل الملعب، في واقعة نادرة فرضت على الحكم إطلاق صافرة النهاية مبكرًا.
ودخل كربلاء
مواجهة الجولة الخامسة عشرة بسبعة لاعبين فقط، وهو الحدّ الأدنى الذي تسمح به قوانين كرة القدم
لبدء المباريات واستمرارها، في ظل أزمة مالية دفعت عددًا من لاعبيه إلى مقاطعة اللقاء احتجاجًا على تأخّر مستحقاتهم.
وبينما كان زاخو متقدّمًا (2-0)، تعرّض لاعب كربلاء محمد باقر
لإصابة منعته من مواصلة اللعب، فتراجع عدد زملائه إلى ستة، ما دفع الحكم إلى إنهاء المواجهة في الدقيقة 14 وفقًا للقانون.
ولم تقتصر أزمة كربلاء على غياب معظم اللاعبين، إذ خاض المباراة من دون مدرّبه، واضطرّ إلى الاستعانة بعناصر من أكاديمية
النادي لتأمين الحد الأدنى من التشكيلة.
وبحسب بيان النادي، جاءت المقاطعة
نتيجة عدم صرف رواتب اللاعبين منذ ثلاثة أشهر، في ظلّ مشاكل إداريّة وماليّة متراكمة أثّرت في استعدادات الفريق ومشاركته في الدوري.
واحتُسبت النتيجة رسميًا فوزًا لزاخو (3-0)، بدلًا من تقدّمه بهدفين عند توقّف اللعب، ليخسر كربلاء المباراة من دون أن يتمكّن حتى من إكمال ربع ساعة من المنافسة.