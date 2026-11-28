🚨🚨🚨الحكم ينهي مباراة زاخو وكربلاء قبل اكتمالها شهد اللقاء إصابة لاعب من كربلاء لينهي الحكم المباراة بعدما قلّ عدد لاعبي كربلاء عن 7 كربلاء دخل المواجهة بـ7 لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى لبدء المباراة أو استمرارها وفقًا للمادة الثالثة من قوانين كرة القدم. https://t.co/hjxHbrhe7A — adeeb (@adeebessem) November 27, 2026

انتهت مباراة وكربلاء في نجوم بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقها، الجمعة، بعدما وجد الفريق الضيف نفسه بستة لاعبين داخل الملعب، في واقعة نادرة فرضت على الحكم إطلاق صافرة النهاية مبكرًا.ودخل مواجهة الجولة الخامسة عشرة بسبعة لاعبين فقط، وهو الحدّ الأدنى الذي تسمح به قوانين لبدء المباريات واستمرارها، في ظل أزمة مالية دفعت عددًا من لاعبيه إلى مقاطعة اللقاء احتجاجًا على تأخّر مستحقاتهم.وبينما كان زاخو متقدّمًا (2-0)، تعرّض لاعب كربلاء لإصابة منعته من مواصلة اللعب، فتراجع عدد زملائه إلى ستة، ما دفع الحكم إلى إنهاء المواجهة في الدقيقة 14 وفقًا للقانون.ولم تقتصر أزمة كربلاء على غياب معظم اللاعبين، إذ خاض المباراة من دون مدرّبه، واضطرّ إلى الاستعانة بعناصر من النادي لتأمين الحد الأدنى من التشكيلة.وبحسب بيان النادي، جاءت نتيجة عدم صرف رواتب اللاعبين منذ ثلاثة أشهر، في ظلّ مشاكل إداريّة وماليّة متراكمة أثّرت في استعدادات الفريق ومشاركته في الدوري.واحتُسبت النتيجة رسميًا فوزًا لزاخو (3-0)، بدلًا من تقدّمه بهدفين عند توقّف اللعب، ليخسر كربلاء المباراة من دون أن يتمكّن حتى من إكمال ربع ساعة من المنافسة.