🤣 MOMENTAZO de MOURINHO con @marcosbenito9 por las ELECCIONES: 🇪🇸 "¿Alguno en la mesa electoral? Si NO TENEMOS ESPAÑOLES". https://t.co/RRoHNRQNeP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2026

أثار جوزيه مورينيو، مدرّب ، موجة من الضحك خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، بعدما ردّ بسخرية على سؤال عن تأثير الانتخابات العامة في برنامج الفريق، مشيرًا إلى قلّة اللاعبين الإسبان في صفوف النادي الملكي.وجاءت الواقعة قبل مواجهة وديبورتيفو ألافيس، السبت، عندما سأله أحد الصحافيين عمّا إذا كانت الانتخابات المقرّرة الأحد ستدفعه إلى تعديل مواعيد التدريبات، أو ما إذا كان أحد لاعبيه قد يُستدعى للمشاركة في إدارة مراكز الاقتراع.وأكّد مورينيو أنّ الفريق لن يتدرّب الأحد، قبل أن يردّ ضاحكًا على احتمال استدعاء أحد لاعبيه للعمل في لجنة انتخابية، قائلًا: "نحن لا نملك لاعبين إسبانًا، لدينا ثلاثة أو أربعة فقط"، ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.ولم تكن تلك المزحة الوحيدة في المؤتمر، إذ سخر المدرّب البرتغالي أيضًا من حاسوب توقّعات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعدما منح ريال مدريد احتمالًا بنسبة 10.69% للفوز بدوري أبطال ، مستخدمًا تعبيرًا حادًا لانتقاد تقييمه.واختتم مورينيو ظهوره بموقف آخر، حين أشار إلى وجود أحد أقاربه بين الصحافيين، مازحًا بأنّه لا يستطيع الحديث معه بعدما انتقل للعمل في مجموعة إعلاميّة لا تعامله بصورة جيّدة.