ABSOLUTE DISASTER AT THE START 😱 Lights stop working, Marquez' bight bursts into flames... CHAOS 💥 #MotoGP | #ValenciaGP | Live on TNT Sports and HBO Max https://t.co/UsWhvkKx3R — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) November 28, 2026

تحوّلت لحظات انطلاق سباق "سبرينت" لجائزة الكبرى للدرّاجات النارية، السبت، إلى فوضوي، بعدما تعطّلت أضواء الانطلاق واشتعلت النيران في درّاجة الإسباني من فريق دوكاتي، قبل أن يتمكّن من الابتعاد عنها.وبقيت الإشارات الحمراء مضاءة على خطّ البداية بسبب عطل تقني، بينما كان المتسابقون ينتظرون الإشارة للانطلاق، ما تسبّب في ارتفاع حرارة درّاجة ماركيز وتصاعد الدخان منها، قبل أن تتحوّل إلى كتلة من اللهب.وحاول بطل إبعاد دراجته عن بقيّة المنافسين، لكنه اضطرّ إلى تركها أرضًا والابتعاد سريعًا، فيما تدخّل أحد مسؤولي السباق وفرق الإطفاء للسيطرة على النيران.وبعد تأجيل الانطلاق، سمح منظّمو السباق لماركيز باستخدام درّاجته الاحتياطيّة والعودة إلى مركزه الأصلي، لكنّهم فرضوا عليه عقوبة المرور عبر المسار مرّتين، بسبب مغادرته شبكة الانطلاق، في قرار أثار اعتراضات.وكان ماركيز يستعدّ للانطلاق من المركز الثاني على شبكة الانطلاق.واستُؤنف السباق لمسافة 12 لفّة بدلًا من 13، وفاز به ماركو بيتزيكي، أمام زميله الإسباني مارتين، فيما حلّ إينيا باستيانيني ثالثًا.أمّا ماركيز، فأنهى السباق في من دون نقاط، مؤكّدًا سلامته بعد الحادثة، التي ألقت بظلالها على آخر سباق سرعة في مسيرته.