تحوّلت لحظات انطلاق سباق السرعة
"سبرينت" لجائزة فالنسيا
الكبرى للدرّاجات النارية، السبت، إلى مشهد
فوضوي، بعدما تعطّلت أضواء الانطلاق واشتعلت النيران في درّاجة الإسباني مارك ماركيز
من فريق دوكاتي، قبل أن يتمكّن من الابتعاد عنها.
وبقيت الإشارات الحمراء مضاءة على خطّ البداية بسبب عطل تقني، بينما كان المتسابقون ينتظرون الإشارة للانطلاق، ما تسبّب في ارتفاع حرارة درّاجة ماركيز وتصاعد الدخان منها، قبل أن تتحوّل إلى كتلة من اللهب.
وحاول بطل العالم
إبعاد دراجته عن بقيّة المنافسين، لكنه اضطرّ إلى تركها أرضًا والابتعاد سريعًا، فيما تدخّل أحد مسؤولي السباق وفرق الإطفاء للسيطرة على النيران.
وبعد تأجيل الانطلاق، سمح منظّمو السباق لماركيز باستخدام درّاجته الاحتياطيّة والعودة إلى مركزه الأصلي، لكنّهم فرضوا عليه عقوبة المرور عبر المسار الطويل
مرّتين، بسبب مغادرته شبكة الانطلاق، في قرار أثار اعتراضات.
وكان ماركيز يستعدّ للانطلاق من المركز الثاني على شبكة الانطلاق.
واستُؤنف السباق لمسافة 12 لفّة بدلًا من 13، وفاز به الإيطالي
ماركو بيتزيكي، أمام زميله الإسباني خورخي
مارتين، فيما حلّ إينيا باستيانيني ثالثًا.
أمّا ماركيز، فأنهى السباق في المركز الثالث عشر
من دون نقاط، مؤكّدًا سلامته بعد الحادثة، التي ألقت بظلالها على آخر سباق سرعة في مسيرته.