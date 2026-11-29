استُدعيت الشرطة إلى مقر تدريبات يونايتد في كارينغتون، الأحد، بعد تجمّع نحو 15 مشجعًا خارج المنشأة، احتجاجًا على تراجع نتائج الفريق في .وجاء التحرّك الجماهيري بعد أقل من 24 ساعة على خسارة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بأربعة أهداف دون رد، في أوّل مباراة يخوضها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على ملعب أولد ترافورد منذ تولّيه المهمّة.وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، شوهد نحو تسعة رجال ملثّمين بالقرب من مقرّ التدريبات، ما دفع مسؤولي الأمن إلى إغلاق البوابات واستدعاء الشرطة، التي حضرت بأربع سيارات ودورية إضافية، إلى جانب عناصر مختصة.وتحدث ضابط شرطة رفيع المستوى مع المشجعين، واستفسر عن أسباب ارتداء بعضهم أقنعة تغطي وجوههم، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع دخول المحتجين إلى المنشأة.ولم يكن بوكيتينو أو لاعبو الفريق موجودين في مقرّ التدريبات، بعدما حصلوا على يوم راحة عقب الهزيمة أمام برينتفورد.وأكّدت شرطة مانشستر الكبرى أنّ الوضع بقي هادئًا إلى حد كبير، ولم تُسجّل أي اعتقالات، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر في جدول الدوري، بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط خلال 18 مباراة.