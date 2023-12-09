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صور - غسان سركيس يقود الشرطة العراقي ابتداء من اليوم

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صور - غسان سركيس يقود الشرطة العراقي ابتداء من اليوم
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كرة السلة

2023-12-09 | 03:29
صور - غسان سركيس يقود الشرطة العراقي ابتداء من اليوم

خطوة جديدة في مسيرة الخبير الذي درّب في عدّة بلدان

خاص - الجديد
كان انتقال غسان سركيس، المدرب اللبناني الغني عن التعريف، الى العاصمة العراقية بغداد، خطوة جديدة في مسيرة هذا الخبير الذي درّب في عدّة بلدان مثل السعودية وليبيا وسوريا ولبنان طبعاً، وسجلّه حافل بالألقاب والانجازات. 
وصل سركيس ليل الخميس الى بغداد، وباشر فور وصوله الى العراق مهامه، حيث غادر مع فريقه الجديد، الشرطة، صباح الجمعة الى كركوك، ودرّب المجموعة في وجبة فنية قصيرة، وطلب من مساعده قيادة المباراة ضد كركوك، كونه لا يعرف ما يكفي عن المجموعة بعد.
 
وقال سركيس للجديد "تجربة جديدة في بلد عربي عزيز، حاولت الاطلاع قدر الامكان على مستوى المنافسة وامكانيات اللاعبين، لكن الوقت كان قصيراً، وأعتقد أن ما لدينا في الشرطة مُبشّر، وأظن أنها مسألة وقت للتعايش مع الأجواء والتعرّف أكثر الى المجموعة وأثق بأن كل الامور ستمضي بإيجابية". 
ويقود سركيس الشرطة خلفاً للمدرب الصربي نيناد كيرزيتش، وتصدر الدفاع الجوي البطولة مع نهاية المرحلة الاولى نهاية الشهر الفائت، برصيد 19 نقطة، يلاحقه الكرخ الرصيد نفسه، وخلفهما نادي النفط بطل دوري الموسم الماضي برصيد 18 نقطة، ثم الشرطة (17).
(الصور من تمرينة فريق الشرطة الاولى بقيادة سركيس)
 
 

صور - غسان سركيس يقود الشرطة العراقي ابتداء من اليوم

كرة السلة

غسان سركيس

الشرطة

كركوك

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