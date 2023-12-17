بائع عجوز استفز شاكيل أونيل فاشترى 3 سيارات رولز رويس

يمكن أن تدفع وفرة الثروات الانسان عموماً والرياضيين خصوصاً للقيام بأشياء غريبة

يمكن أن تدفع وفرة الثروات الانسان عموماً والرياضيين خصوصاً للقيام بأشياء غريبة، وحتى النجوم المشهورين عالمياً مثل شاكيل أونيل، ليسوا معفيين من الإنفاق بشكل غير مسؤول.

فمع ثروة شخصية تزيد على 400 مليون دولار، وأرباح من العقود تتجاوز 285 مليوناً، خلال حياته المهنية التي استمرت 19 عاما، ربما كان لدى أونيل أموالاً لا يعرف ماذا يفعل بها،

وقال أونيل، إنه دفع ذات مرة مليون دولار في يوم واحد، بعد توقيع عقده الأول مع أورلاندو ماجيك، وروى في بودكاست Drink Champs، كيف قرر صرف الأموال بعد أن حصل على أول راتب له من صفقته البالغة 20 مليون دولار مع لوس أنجلوس لايكرز.

وقال أونيل "كنت في معرض رولز رويس في قميص لايكرز، بعد أن سبقني مايك تايسون الى هناك واشترى سيارتين، وكنت أنظر حولي، وأبدو مثل متشرد".

وأضاف "أنا أحب إنفاق المال ولكني لا أحب إهداره، ولم أكن أريد أن أصرف 400 ألف دولار لشراء سيارة، فسألت بكم هذه السيارة؟ .. لا .. وهذه؟ وهذه؟ .. وأخيراً، قال لي البائع العجوز، أنت تسأل عن كل هذه السيارات، فهل يمكنك تحمل تكاليفها؟".

استفزّت الجملة أونيل وشعر بأنه مضطر إلى صرف ثروة وإثبات نفسه، فقرر شراء ثلاث سيارات رولز رويس بدلاً من واحدة، لكنه الآن لا يقودها حتى، ومن الواضح إن البائع لم يكن الأول ولن يكون آخر من يفشل في التعرف على عميل مشهور.



