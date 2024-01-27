فيديو - رقم خرافيّ في مباراة واحدة لدونسيتش: 73 نقطة !!

قاد فريقه دالاس مافريكس الى الفوز المثير على مضيفه أتلانتا هوكس

الليلة الماضية، تمكن السلوفيني لوكا دونسيتش، من تحقيق رقم خرافيّ في مباراة واحدة، حيث سجل 73 نقطة، وقاد فريقه دالاس مافريكس الى الفوز المثير على مضيفه أتلانتا هوكس (148-143)، وأضاف اليها عشر متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وصعد دونسيتش، إلى المركز الرابع في سجل التهديف، خلف ويلت تشامبرلين (100 نقطة في العام 1962) وكوبي براينت (81 في العام 2006) وتشامبرلين (78 في عام 1961)، علماً أنه سجل 60 نقطة في سلّة نيويورك نيكس في كانون الاول - ديسمبر 2022.