الرياضي والشارقة الاماراتي في نهائي بطولة أبو ظبي الدولية

وصلت بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة 2025 الى خواتيمها

وصلت بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة 2025 الى خواتيمها، حيث يلتقي عند الرابعة والنصف من عصر الأحد، ناديي الرياضي بطل والشارقة بطل في المباراة النهائية.

وتقام البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف لكرة السلة، وينظمها نادي بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وكان الرياضي بيروت وصل الى النهائي بفوزه على الشانفيل (97-83)، فيما وصله الشارقة بفوزه على الكازاخستاني (89-81)، علماً أن الفريقين اللبناني والاماراتي سبق أن التقيا في ختام الدور الأول ضمن منافسات وانتهت لمصلحة الشارقة (83-80)، ما يمنح المباراة الطابع الثأري للفريق اللبناني وصيف بطل .

وسيشهد الحفل الختامي، تسليم كأس المركز الأول والميداليات الذهبية للفريق البطل، والميداليات الفضية للوصيف، والبرونزية لصاحب المركز الثالث.

كما سيتم توزيع جوائز لأفضل لاعب مسجل في البطولة "Best Scorer"، وأفضل مدافع "Best Deffender"، وأفضل مسجل عن الثلاثيات "Best 3 Pointer"، وأفضل لاعب سادس "Best Six Man"، وأفضل "Best Coach"، وأفضل لاعب"MVP".





