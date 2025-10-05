الرياضي والشارقة الاماراتي في نهائي بطولة أبو ظبي الدولية

وصلت بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة 2025 الى خواتيمها، حيث يلتقي عند الرابعة والنصف من عصر اليوم
الأحد، ناديي الرياضي بيروت
بطل لبنان
والشارقة بطل الامارات
في المباراة النهائية.
وتقام البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي
لكرة السلة، وينظمها نادي الوحدة
بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس.
وكان الرياضي بيروت وصل الى النهائي بفوزه على الشانفيل (97-83)، فيما وصله الشارقة بفوزه على أستانا
الكازاخستاني (89-81)، علماً أن الفريقين اللبناني والاماراتي سبق أن التقيا في ختام الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى
وانتهت لمصلحة الشارقة (83-80)، ما يمنح المباراة الطابع الثأري للفريق اللبناني وصيف بطل آسيا
.
وسيشهد الحفل الختامي، تسليم كأس المركز الأول والميداليات الذهبية للفريق البطل، والميداليات الفضية للوصيف، والبرونزية لصاحب المركز الثالث.
كما سيتم توزيع جوائز لأفضل لاعب مسجل في البطولة "Best Scorer"، وأفضل مدافع "Best Deffender"، وأفضل مسجل عن الثلاثيات "Best 3 Pointer"، وأفضل لاعب سادس "Best Six Man"، وأفضل مدرب
"Best Coach"، وأفضل لاعب"MVP".