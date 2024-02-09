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فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين

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فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين
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كرة السلة

2024-02-09 | 06:37
فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين

رفضت لاعبات منتخب إيرلندا مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات

بعد أن رفضت ايرلندا استضافة مباراة تأهيلية في يوروليغ كرة السلة، في دبلن أواخر العام الماضي، بسبب الاحتجاجات المرتقبة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، وعدم  القدرة على ضمان سلامة المنتخب الإسرائيلي، أقيم اللقاء أول أمس الخميس في العاصمة اللاتفية ريغا.
وقبيل المباراة، رفضت لاعبات منتخب إيرلندا مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات، وتبادل الهدايا التذكارية معهن والوقوف معهن أثناء عزف النشيد الوطني فبقين على مقاعد البدلاء، علماً أن بعض اللاعبات رفضن مبدأ السفر لخوض المباراة.
وجاء ذلك كله احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال موقع irishexaminer "تصاعدت التوترات في وقت سابق الخميس، بعد أن رد فريق كرة السلة بغضب على اتهامات وجهتها لاعبة إسرائيلية بأن الفريق الإيرلندي معاد للسامية".
ورد الاتحاد الإيرلندي بالموافقة على قرار لاعباته رفض المشاركة في الترتيبات التقليدية قبل المباراة، مضيفاً "يتضمن ذلك تبادل الهدايا والمصافحة الرسمية قبل المباراة أو بعدها، وسوف تصطف لاعباتنا أثناء عزف النشيد الوطني الإيرلندي على مقاعد البدلاء، وليس في الملعب الرئيسي، كرة السلة الإيرلندية تدعم لاعباتنا بشكل كامل في قرارهن".
وفيما انتشرت صور للاعبات منتخب الكيان خلال التدريبات، مع جنود إسرائيليين يحملون أسلحة نهاية الأسبوع الماضي، صرح شارون دراكر مدرب منتخب إسرائيل "لقد كنت أمارس الرياضة منذ سنوات عديدة ولم أر شيئا كهذا في حياتي، لا توجد مباراة لا تعترف فيها بالفريق الآخر وتصافحه، وتهنئا بعضكما البعض، لقد اتخذن خطوة متطرفة، وقد نلن عقوبتهن" في اشارة الى فوز فريقه (87-57).
 

فيديو - سيدات إيرلندا أعطين الاسرائيليات درساً .. بحماية الاسلحة والمسلحين

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