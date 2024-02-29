فيديو - سجّل من منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من نهاية المباراة

كان لاعب كليفلاند كافالييرز نجم المباراة أمام دالاس مافريكس

كان الأميركي ماكس ستروس، لاعب كليفلاند كافالييرز، نجم المباراة أمام دالاس مافريكس، في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA).

وخطف اللاعب الأضواء، بعد أن قاد فريقه للفوز، بتسجيله سلة ثلاثية برمية من منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من صافرة نهاية المباراة (121-119)، وسط ذهول الجماهير في مدرجات ملعب "روكيت مورغيدج فيلدهاوس".

وقال ستروس، بعد أن سجل 21 نقطة و4 تمريرات حاسمة ومثلها من المتابعات "كان ذلك رائعاً، كنا بحاجة لهذا الفوز العظيم، لقد عانينا، لذا من الجيد أن نحصل على فوز مثل هذا".

وأشاد جون بلير بيكرستاف مدرب فريق كليفلاند كافالييرز بدور ستروس في إعادة فريقه إلى السكة الصحيحة عندما بدا أن المباراة قد خرجت عن السيطرة.

وعزز فريق كليفلاند كافالييرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية خلف بوسطن سيلتيكس، بتحقيقه الفوز الـ38 مقابل 20 هزيمة، بينما تراجع نادي دالاس مافريكس للمركز السابع في المنطقة الغربية برصيد 34 فوزاً و25 هزيمة.