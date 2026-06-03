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صفقة المليار: ستيفن كوري يربط مستقبله التجاري بعقد خرافيّ

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صفقة المليار: ستيفن كوري يربط مستقبله التجاري بعقد خرافيّ
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كرة السلة

2026-06-03 | 01:18
صفقة المليار: ستيفن كوري يربط مستقبله التجاري بعقد خرافيّ

تأتي هذه الخطوة لتُشكل أحد التحولات التجارية الكبرى

أنهى النجم الأميركي ستيفن كوري، أسطورة غولدن ستايت ووريرز، الترقّب حول شريكه الجديد في عالم الملابس والأحذية الرياضية، بتوقيعه عقدًا ضخمًا طويل الأمد مع شركة "لي نينغ" (Li-Ning) الصينية. 
وتأتي هذه الخطوة لتُشكل أحد التحولات التجارية الكبرى في مسيرة نجم دوري السلة الأميركي للمحترفين، حيث تهدف الشراكة الممتدة لـ 10 سنوات إلى تطوير وتوسيع حضور علامته التجارية الخاصة المعروفة باسم "Curry Brand" ، لتشمل منتجات مبتكرة مخصصة لكرة السلة، والغولف، ونمط الحياة العصري.
وجاء هذا الإعلان ليعوّض انفصال كوري عن شركة "أندر آرمور" في كانون الأوّل - ديسمبر، منهيًا شراكة تاريخية بدأت عام 2013 وأسهمت في بناء علامته الخاصة. 
وبينما تداولت منصات إعلامية عدة رقمًا فلكيًا رجح وصول قيمة الصفقة إلى 1.19 مليار دولار، أكدت المصادر الموثوقة أن الشروط المالية الرسمية لم تُكشف بعد، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية قد ترتبط مباشرة بأداء العلامة وإيراداتها المستقبلية في الأسواق العالمية.
ويمنح هذا الانتقال المثير اللاعب الأميركي مساحة أوسع لتطوير مشروعه التجاري المستقل، لا سيما وأن علامته تنضم اليوم لشركة صينية عملاقة تمتلك حضورًا قويًا وشبكة واسعة في الأسواق الآسيوية، وترتبط برعاية نخبة من أساطير كرة السلة، وأبرزهم دواين وايد وجيمي باتلر.


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ستيفن كوري

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