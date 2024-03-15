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نجم الـNBA نوى الإنتحار مرتين وأنقذه طفلاه

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نجم الـNBA نوى الإنتحار مرتين وأنقذه طفلاه
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كرة السلة

2024-03-15 | 06:03
نجم الـNBA نوى الإنتحار مرتين وأنقذه طفلاه

كشف لاعب كرة السلة جون وول أنّه وضع مسدساً مرتين على رأسه

كشف لاعب كرة السلة جون وول أنّه وضع مسدساً مرتين على رأسه، وفكر في الانتحار، قبل أن يساعده طفلاه في إقناعه بتغيير رأيه.
وأدلى نجم الدوري الاميركي للمحترفين باعترافه في دردشة اعلامية، وكشف أنه قرر رؤية معالج لتخطي المشاكل الصحية، التي وصلت إلى ذروتها في العام 2022، أثناء تعافيه من إصابة خطيرة في الكاحل في ذلك الوقت.
فقد تحمّل وول مأساة فقدان العديد من أفراد الأسرة خلال جائحة كوفيد، ووصف الشاب البالغ من العمر 33 عاماً ذلك بأنه "أحلك فترة في حياته على الإطلاق"، وإنه يفكر في إنهاء حياته، وكشف أنّه يحاول أن يخبر الناس أن قضية الصحة العقلية خطيرة للغاية، وهو قرر الذهاب للحصول على علاج بعد ذلك.
وأضاف وول أنه لولا طفليه، لكان  قتل نفسه، إذ وضع مسدساً على رأسه مرتين، والكثير من المقربين منه، وأصدقائه في ذلك الوقت، لم يعرفوا بالأمر.
وأصبح وول، ثاني أعلى لاعب أجراً في الدوري الاميركي للمحترفين بعقد بقيمة 47.5 مليون دولار سنوياً، وتم انتقائه من قبل واشنطن ويزاردز كالاختيار رقم 1 في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2010.
وأصبح لاعب "All Stars" في الدوري الاميركي للمحترفين، لكن أرباحه التي تبلغ ملايين الدولارات سرعان ما اختفت بعد الإصابات العديدة للتي تعرّض لها، وفي الموسم الماضي، بلغ متوسط وول 11.4 نقطة و4.2 ريباوند و5.2 تمريرة حاسمة.

نجم الـNBA نوى الإنتحار مرتين وأنقذه طفلاه

رياضة

كرة السلة

جون وول

واشنطن ويزاردز

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