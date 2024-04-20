ستيفن كاري واللايكرز يملكان القميص الأكثر مبيعاً

ثلاثة من القمصان العشرة الأكثر شعبية تنتمي إلى لاعبين غير أميركيين

كان قميص ستيفن كاري، نجم غولدن ستايت ووريورز، هو الأكثر مبيعا هذا الموسم في الدوري الاميركي للمحترفين، وفقا للبيانات التي قدمها الدوري يوم الجمعة.

وكان قميص كاري أيضاً الأكثر شعبية في الدوري في العام الماضي، وأكمل ليبرون جيمس (لوس أنجلوس لايكرز) وجيسون تاتوم (بوسطن سلتيكس) منصة القمصان الأكثر مبيعا.

في المركز الرابع، ظهر الفرنسي المعجزة فيكتور ويمبانياما (سان أنطونيو سبيرز)، الذي باع في موسمه الأول في الدوري قمصانا أكثر من النجوم الكبار فيه مثل جيانيس أنتيوكونمبو (ميلووكي باكس) ولوكا دونسيتش (دالاس مافريكس) وديفين بوكر (فينيكس صنز) وكيفن دورانت (فينيكس صنز).

وتبين أن ثلاثة من القمصان العشرة الأكثر شعبية تنتمي إلى لاعبين غير أميركيين، وأن لوس أنجلوس لايكرز هو الفريق الذي باع أكبر عدد من القمصان، متقدما على بوسطن سيلتيكس وغولدن ستايت ووريورز وميلووكي باكس وشيكاغو بولز.

