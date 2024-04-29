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نجم الـNBA في هيئة اللصوص !!

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نجم الـNBA في هيئة اللصوص !!
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كرة السلة

2024-04-28 | 23:55
نجم الـNBA في هيئة اللصوص !!

بعض لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين مبدعون للغاية في الابتكار

من المعروف أن بعض لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، مبدعون للغاية في الابتكار بملابسهم وقصّة شعرهم، الى درجة أنهم بعضهم يفاجئ الجميع دائماً.
هذه هي حالة جالين ويليامز، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، الذي ظهر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الأخيرة لفريقه، التي انتهت بالفوز (106-85) على نيو اورليانز بيلكانز، بقبعة تشبه تلك التي يرتديها اللصوص.
وانتشرت الصورة على نطاق واسع، وهي قد تكون طريقة لويليامز للاحتفال بأن فريقه بات على وشك الوصول إلى نصف نهائي المنطقة الغربية، بتقدمه بنتيجة (3-0) في السلسلة السُباعية.
 
نجم الـNBA في هيئة اللصوص !!

رياضة

كرة السلة

جالين ويليامز

أوكلاهوما سيتي ثاندر

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