فيديو - المرشّح الأول ريال مدريد يخسر نهائي اليوروليغ !!

تغلب على المرشح المفترض ريال مدريد الاسباني

عاد باناثينايكوس أكتور أثينا اليوناني من فارق 14 نقطة، وفاز بلقبه السابع في اليوروليغ لكرة السلة، متغلباً على ريال مدريد الاسباني، المرشح المفترض، بنتيجة (95-80 : 25-36، 24-18، 15-7 و31-19).

واختير كوستاس سلوكاس أفضل لاعب في "الفاينال فور" بعد أن لعب دورا حاسما في نهائي اليوروليغ، اذ سجل 24 نقطة وجمع 31 نقطة تقييم ليقود "الخضر" إلى الكأس، وأصبح أول لاعب منذ ساروناس جاسيكيفيسيوس يفوز باليوروليغ مع ثلاثة أندية مختلفة.

وسيحصل باناثينايكوس على 1.75 مليون يورو للفوز باليوروليغ، فيما يحصل ريال مدريد على ما يقرب من مليون يورو.