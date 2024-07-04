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سلة لبنان الى نصف نهائي الملحق الاولمبي على حساب أنغولا

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سلة لبنان الى نصف نهائي الملحق الاولمبي على حساب أنغولا
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كرة السلة

2024-07-04 | 13:33
سلة لبنان الى نصف نهائي الملحق الاولمبي على حساب أنغولا

يلعب منتخب لبنان يوم السبت المقبل في نصف النهائي مع منتخب الباهاماس

بعد خسارته القاسية أمام منتخب اسبانيا (59-104)، تغلب منتخب لبنان على نظيره الأنغولي (74-70) في المباراة المثيرة التي جمعتهما في قاعة بابيلون فوينتي دي سان لويس في مدينة فالنسيا في إسبانيا، ضمن ملحق التصفيات المؤهلة الى الالعاب الاولمبية المقبلة في باريس.
وتألق من الجانب اللبناني كل من أومري سبيلمان بتسجيله 22 نقطة و13 متابعة دفاعية وسيرجيو الدرويش (14 نقطة و6 تمريرات حاسمة و5 متابعات) وكريم زينون (13 نقطة) وعلي حيدر ويوسف خياط (9 نقاط).
ويلعب منتخب لبنان يوم السبت المقبل في نصف النهائي مع منتخب الباهاماس القوي الذي فاز على فنلندا (96-85) وعلى بولندا (90-81).




سلة لبنان الى نصف نهائي الملحق الاولمبي على حساب أنغولا

رياضة

كرة السلة

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