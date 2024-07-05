فيديو - أغرب موقف .. فشل في التسجيل في سلّة فريقه

كانت جورجيا تحتاج للفوز على منافسها بفرق 19 نقطة

قد يكون ما حصل في المباراة المؤهّلة لأولمبياد باريس في كرة السلة بين منتخب جورجيا ونظيره منتخب الفيليبين لا يصدّق.

كانت جورجيا تحتاج للفوز على منافسها بفرق 19 نقطة كي تتأهّل لنصف نهائي التصفيات، وتحافظ على أملها بالوصول للعاصمة الفرنسية.

ومع تبقي ثوانٍ قليلة على نهاية المباراة، كان المنتخب الجورجي متقدّما بنقطتين فقط، حين حصلت الفيليبين على رميتين حرتين وفشل اللاعب بتسجيل الرمية الثانية، فحاول الجورجي جوجا بتادزي نجم اورلاندو ماجيك التسجيل في سلة فريقه في آخر ثانية، لضمان التعادل وتمديد الوقت.

لكنّ أطرف ما في الأمر أنّ بتادزي فشل في ذلك، على الرغم من وجوده وحيدا مع السلة لتبقى نتيجة المباراة على حالها.



