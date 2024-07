حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان

كان بطل الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات معروفاً بعقليته الشجاعة

كان مايكل جوردان، بطل الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات، معروفاً بعقليته الشجاعة، ما سمح له بتحقيق العظمة في الملعب، وفي عالم الأعمال.

ولكن، عندما كان طفلًا، شهد اللاعب حدثين مرعبين كان لهما تأثير هائل على شخصيته، فعندما كان في السابعة من عمره، شاهد جوردان "صديقه المقرّب" يغرق، وحاول يائساً التمسك به وانقاذه، لكن التيار كان قوياً، فكان على وشك الغرق معه، فلم يكن لديه خيار سوى إفلاته.

ثمّ، وبعد أربع سنوات فقط، أثناء وجوده في معسكر البيسبول، عانى جوردان من الذعر نفسه مجدّداً، إذ غرقت صديقة سابقة له، ما أدى إلى إصابته برهاب الماء، وهو خوف شديد أو غير عقلاني من الماء.

وكتب جوردان في سيرته الذاتية "For the Love of the Game: My Story"، أنه سيبتعد عن الماء لبقية حياته، لكن يبدو كما لو أن أيقونة شيكاغو بولز تغلب على خوفه إلى حد ما.

ففي العام 2016، أفيد أن أسطورة كرة السلة أنفق 80 مليون دولار على يخت فاخر يبلغ طوله 230 قدماً، ويحتوي على ملعب لكرة السلة، ومنحه اسم "Joy"، ولكن لا يزال لديه قاعدتان متعلقتان بالمياه، أنه فقط يبحر في القوارب الكبيرة، وليس الصغيرة، ويرتدي سترة نجاة ...