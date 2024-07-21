الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان
A-
A+

كرة السلة

2024-07-21 | 04:41
حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان

كان بطل الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات معروفاً بعقليته الشجاعة

كان مايكل جوردان، بطل الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات، معروفاً بعقليته الشجاعة، ما سمح له بتحقيق العظمة في الملعب، وفي عالم الأعمال.
ولكن، عندما كان طفلًا، شهد اللاعب حدثين مرعبين كان لهما تأثير هائل على شخصيته، فعندما كان في السابعة من عمره، شاهد جوردان "صديقه المقرّب" يغرق، وحاول يائساً التمسك به وانقاذه، لكن التيار كان قوياً، فكان على وشك الغرق معه، فلم يكن لديه خيار سوى إفلاته.
ثمّ، وبعد أربع سنوات فقط، أثناء وجوده في معسكر البيسبول، عانى جوردان من الذعر نفسه مجدّداً، إذ غرقت صديقة سابقة له، ما أدى إلى إصابته برهاب الماء، وهو خوف شديد أو غير عقلاني من الماء.
وكتب جوردان في سيرته الذاتية "For the Love of the Game: My Story"، أنه سيبتعد عن الماء لبقية حياته، لكن يبدو كما لو أن أيقونة شيكاغو بولز تغلب على خوفه إلى حد ما.
ففي العام 2016، أفيد أن أسطورة كرة السلة أنفق 80 مليون دولار على يخت فاخر يبلغ طوله 230 قدماً، ويحتوي على ملعب لكرة السلة، ومنحه اسم "Joy"، ولكن لا يزال لديه قاعدتان متعلقتان بالمياه، أنه فقط يبحر في القوارب الكبيرة، وليس الصغيرة، ويرتدي سترة نجاة ...



حادثتان أثّرتا على حياة وشخصية مايكل جوردان

رياضة

كرة السلة

مايكل جوردان

شيكاغو بولز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل

اقرأ ايضا في كرة السلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024