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نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها

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نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها
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كرة السلة

2024-11-04 | 00:44
نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها

تلقت خيمينيز ضربة على الرأس خلال الربع الثاني من المباراة

نجت كرة السلة للسيدات من مأساة يوم السبت، بعد تعرّض الدومينيكية أنجيلا خيمينيز، لاعبة فريق هيروس دياز ميرالفالي بلاسينسيا، من دوري الدرجة الثانية، الى ضربة لم تبدو خطيرة، لكنها تطلبت في النهاية إجراء عملية جراحية طارئة ناجحة.
وتلقت خيمينيز ضربة على الرأس خلال الربع الثاني من المباراة التي جمعت فريقها مع فريق إسكو جروبو فيمينينو ألكوركون، وواصلت اللاعبة المباراة التي كانت نتيجتها في ذلك الوقت (28-25).
ولكن بعد فترة وجيزة، بدأت خيمينيز تشعر بالإعياء، وانتهى بها الأمر بالانهيار على الأرض، وسط حالة من القلق من اللاعبات وزميلاتها في الفريق.
وعلى الرغم من تلقيها المساعدة في الملعب، إلا أن حالتها ساءت، وتم نقلها إلى المستشفى في بلاسينسيا، ثم إلى المستشفى الرئيسي في كاسيريس، حيث تبين أنها تعاني من إصابة خطيرة في الرأس، بل أن حالتها حرجة.



نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها

رياضة

كرة السلة

أنجيلا خيمينيز

هيروس دياز ميرالفالي بلاسينسيا

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