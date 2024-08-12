كيفن دورانت الأول بلا منازع في تاريخ كرة السلة الأولمبية

لم تبدأ ألعاب باريس بشكل جيد بالنسبة لكيفن دورانت

لم تبدأ ألعاب باريس بشكل جيد بالنسبة لكيفن دورانت، حيث منعت مشكلة بدنية لاعب فينيكس صنز من لعب دقيقة واحدة في المباريات التحضيرية لمنتخب بلاده، وكانت مشاركته موضع شك كبير في المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة ضد صربيا.

لكن لم يكن من الممكن أن تنتهي دورة الالعاب الاولمبية بشكل أفضل، لأن دورانت صنع التاريخ مع منتخبه الوطني وفي الألعاب عموماً.

على مدار المسابقة، أصبح كيفن دورانت أفضل لاعب في تاريخ منتخب الرجال في الولايات المتحدة، ثم حصل على لقب هداف المنتخب، رجال أو سيدات، في تاريخ الألعاب، متجاوزا ليزا ليزلي.

وبفوزه في النهائي، أصبح دورانت اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في الألعاب في كرة السلة، حيث لم يفز أحد بأكثر منه، اذ كسر التعادل الثلاثي الذي كان قد عقده مع كارميلو أنتوني.

كما أن الميدالية الذهبية الرابعة لدورانت تربطه بأكبر عدد من الميداليات، ذهبية أو غير ذلك، فاز بها الرياضيون في الألعاب.

فقد فاز كارميلو أيضا بأربع (ثلاث ذهبيات وبرونزية واحدة)، وكذلك مواطنهما ليبرون جيمس (ثلاث ذهبيات وبرونزية واحدة)، وفاز جينادي فولنوف بأربع للاتحاد السوفياتي (ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية واحدة)، وفاز مواطنه سيرجي بيلوف بأربعة (ذهبية واحدة وثلاث برونزيات).

لكن لا يوجد أحد لديه أربع ذهبيات، فقد شارك دورانت في أربع مباريات وفاز بها جميعا، اذ قدم أداء رائعا ضد صربيا (110-84)، وكان مرة أخرى في مستوى رائع ضد الفريق نفسه في الدور قبل النهائي (95-91)، وانتهى الأمر بمتوسط 13.6 نقطة وثلاث كرات مرتدة، وأحد أبرز الفائزين بالميدالية الذهبية.





