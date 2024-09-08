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عقد جديد لجمال موراي قيمته 209 مليون دولار

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عقد جديد لجمال موراي قيمته 209 مليون دولار
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كرة السلة

2024-09-08 | 03:57
عقد جديد لجمال موراي قيمته 209 مليون دولار

قاد ناجتس إلى لقب الدوري الاميركي للمحترفين مرة

قالت مصادر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إنّ اللاعب جمال موراي وناديه دنفر ناجتس، اتفقا على تمديد عقد اللاعب لمدة أربع سنوات، بقيمة 209 ملايين دولار، ما يبقيه مع الفريق الذي قضى كامل مسيرته معه، حتى العام 2029.
ودخل موراي، 27 عاماً، الموسم الأخير من عقده الحالي، حيث يكسب 36 مليون دولار فيه، وقد بلغ معدّل اللاعب الكندي 21.2 نقطة و6.5 تمريرة حاسمة و4.1 كرة مرتدة في 59 مباراة في الموسم العادي.
وأضاف موراي متوسطاً قدره 20.6 نقطة و5.6 تمريرة حاسمة في 12 مباراة فاصلة، مع انتهاء مسيرة ناجتس بعد الموسم بالخسارة أمام مينيسوتا تمبروولفز في نصف نهائي المؤتمر الغربي.
وكان موراي غاب عن موسم 2021-22 بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، قبل أن يعود لمساعدة زميله النجم نيكولا يوكيتش في قيادة ناجتس إلى لقب الدوري الاميركي للمحترفين.



عقد جديد لجمال موراي قيمته 209 مليون دولار

رياضة

كرة السلة

جمال موراي

دنفر ناجتس

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