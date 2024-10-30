فيديو - إصابة غريبة لنجم يوتا .. لم يلمسه أحد !!

oh man. prayers up for Taylor Hendricks 🙏



never want to see this happen to anyone. pic.twitter.com/n3acZSMuxO — NBA Memes (@NBAMemes) October 29, 2024

تعرض تايلور هندريكس، مهاجم يوتا جاز، البالغ من العمر 20 عاماً، الى إصابة غريبة وخطيرة، خلال المباراة التي انتهت الى خسارة فريقه (102-110) أمام دالاس مافريكس ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.وعانى اللاعب الذي تم اختياره ضمن مسودة 2023 من كسر في الشظية اليمنى وخلع في الكاحل عندما قام بـ"دعسة ناقصة"، وسقط على الأرض في الربع الثالث من المباراة.وتم نقل تايلور هندريكس من الملعب على نقالة، وسط تعبيرات قلقة من زملائه في الفريق ومنافسيه، وأعلن جاز بعد المباراة أنه سيتم تقديم المزيد من التحديثات حول وضع هندريكس "عند الاقتضاء".