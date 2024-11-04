الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

لماذا شتم نجم فيلادلفيا صحافياً ودفعه وما علاقة شقيقه ونجله الراحلين؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لماذا شتم نجم فيلادلفيا صحافياً ودفعه وما علاقة شقيقه ونجله الراحلين؟
A-
A+

كرة السلة

2024-11-04 | 00:45
لماذا شتم نجم فيلادلفيا صحافياً ودفعه وما علاقة شقيقه ونجله الراحلين؟

فتحت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة تحقيقاً

أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة أنها فتحت تحقيقاً في قيام جويل إمبيد بدفع إعلامي، اثر مشادة كلامية داخل غرفة خلع الملابس فجر أمس الأحد، اثر خسارة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز أمام ممفيس غريزليز (107-124).
واعترض إمبييد، لاعب فيلادلفيا، على ماركوس هايز، كاتب العمود في صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، الذي ذكر في مقالات له لاعب الارتكاز، وشقيقه الراحل، وابنه النجم، وكلاهما يدعى آرثر.
وشكك هايز في احترافية إمبييد وجهوده في الحفاظ على لياقته البدنية بعد المشاركة في أولمبياد باريس، حيث لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز هذا الموسم.
وما حصل، أنه عندما دخل الصحفيون إلى غرفة خلع الملابس للتحدث إلى اللاعبين، وقف إمبييد وواجه هايز، وقال له مع ألفاظ نابية "في المرة المقبلة التي تذكر فيها أخي المتوفى وابني، سترى ما سأفعله بك، وسأضطر إلى تحمل العواقب".
تقبّل هايز الموقف وقدّم اعتذاراً لم يقبله إمبييد،  وقال "هذه ليست المرة الأولى"، مشيراً الى أنه لا يهتم بما يقوله الصحفيون، فكان الجواب “بلى تهتم"، ثم ارتفعت الأصوات، ودفع اللاعب هايز في كتفه، بينما كان رئيس العلاقات العامة للفريق يقف بينهما.



لماذا شتم نجم فيلادلفيا صحافياً ودفعه وما علاقة شقيقه ونجله الراحلين؟

رياضة

كرة السلة

رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة

جويل إمبيد

فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

ممفيس غريزليز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها

اقرأ ايضا في كرة السلة

نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها
00:44

نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها

تلقت خيمينيز ضربة على الرأس خلال الربع الثاني من المباراة

00:44

نجاة لاعبة من الموت وعملية طارئة أنقذتها

تلقت خيمينيز ضربة على الرأس خلال الربع الثاني من المباراة

فيديو - إصابة غريبة لنجم يوتا .. لم يلمسه أحد !!
2024-10-30

فيديو - إصابة غريبة لنجم يوتا .. لم يلمسه أحد !!

خلال المباراة التي انتهت الى خسارة فريقه (102-110) أمام دالاس مافريكس

2024-10-30

فيديو - إصابة غريبة لنجم يوتا .. لم يلمسه أحد !!

خلال المباراة التي انتهت الى خسارة فريقه (102-110) أمام دالاس مافريكس

ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية
2024-10-24

ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية

أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الاميركي للمحترفين

2024-10-24

ليبرون جيمس يخوض موسم الأرقام القياسية

أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الاميركي للمحترفين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024