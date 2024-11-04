لماذا شتم نجم فيلادلفيا صحافياً ودفعه وما علاقة شقيقه ونجله الراحلين؟

فتحت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة تحقيقاً

أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة أنها فتحت تحقيقاً في قيام جويل إمبيد بدفع إعلامي، اثر مشادة كلامية داخل غرفة خلع الملابس فجر أمس الأحد، اثر خسارة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز أمام ممفيس غريزليز (107-124).

واعترض إمبييد، لاعب فيلادلفيا، على ماركوس هايز، كاتب العمود في صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، الذي ذكر في مقالات له لاعب الارتكاز، وشقيقه الراحل، وابنه النجم، وكلاهما يدعى آرثر.

وشكك هايز في احترافية إمبييد وجهوده في الحفاظ على لياقته البدنية بعد المشاركة في أولمبياد باريس، حيث لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز هذا الموسم.

وما حصل، أنه عندما دخل الصحفيون إلى غرفة خلع الملابس للتحدث إلى اللاعبين، وقف إمبييد وواجه هايز، وقال له مع ألفاظ نابية "في المرة المقبلة التي تذكر فيها أخي المتوفى وابني، سترى ما سأفعله بك، وسأضطر إلى تحمل العواقب".

تقبّل هايز الموقف وقدّم اعتذاراً لم يقبله إمبييد، وقال "هذه ليست المرة الأولى"، مشيراً الى أنه لا يهتم بما يقوله الصحفيون، فكان الجواب “بلى تهتم"، ثم ارتفعت الأصوات، ودفع اللاعب هايز في كتفه، بينما كان رئيس العلاقات العامة للفريق يقف بينهما.







