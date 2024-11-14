المجنون ويمبانياما: 50 نقطة في 32 دقيقة فقط

قدم فيكتور ويمبانياما تحفة فنية حقيقية

قدم فيكتور ويمبانياما تحفة فنية حقيقية تمثلت بتسجيله 50 نقطة في 32 دقيقة فقط على أرض الملعب، ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز الى الفوز (139-130) على واشنطن ويزاردز.

وهذا هو أعلى معدل تسجيل في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة للاعب "أجنبي"، هو هذا الفرنسي الذي سجل من ثماني تسديدات ثلاثية و18 ثنائية و6 من 9 من على الخط، وحصل على 6 كرات مرتدة و 2 تمريرات حاسمة و1 سرقات.

وكانت أعلى نتيجة لفيكتور حتى الآن في الدوري الاميركي للمحترفين هي 40 نقطة سجلها عبر الوقت الإضافي في سلة نيويورك نيكس في الموسم الماضي.

وجاء العرض الأفضل بعد أن قدم مباراة رائعة يوم الاثنين، حيث سجل 34 نقطة مع 6 رميات ثلاثية و14 كرة مرتدة و6 تمريرات حاسمة و3 صدات وسرقة في الفوز على ساكرامنتو كينغز.









