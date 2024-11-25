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تصفيات سلة آسيا 2025: لبنان يهزم سوريا ويتصدر بالعلامة الكاملة

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تصفيات سلة آسيا 2025: لبنان يهزم سوريا ويتصدر بالعلامة الكاملة
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كرة السلة

2024-11-25 | 10:47
تصفيات سلة آسيا 2025: لبنان يهزم سوريا ويتصدر بالعلامة الكاملة

في رابع مبارياته ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا

تغلب منتخب لبنان على نظيره منتخب سوريا (87-64) في قاعة نادي شباب الأهلي في دبي، في رابع مبارياته ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية العام المقبل.

وأنهى منتخب لبنان الربع الاول (33-16) والربع الثاني (14-18) والشوط الاول (47-34)، وتقدم في الربع الثالث (18-14) وفي الربع الرابع (64-16) مختتماً الشوط الثاني والمباراة (87-64).

وتوزعت نقاط منتخب لبنان على أومري سبيلمان (24) ووائل عرقجي (20) وعلي حيدر (13) وسيرجيو الدرويش (11) وجيرار حديديان (6) وعلي منصور وأمير سعود (4) وهايك (3) وجاد خليل وكريم عز الدين (2).

ويتصدر منتخب لبنان المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط من أربع انتصارات على سوريا (87-78) البحرين (94-63) والامارات (99-77) وسوريا (87-64)، ويلعب مباراتيه الأخيرتين أمام البحرين خارج أرضه والامارات على أرضه يومي 21 و24 شباط - فبراير المقبلين.

 

تصفيات سلة آسيا 2025: لبنان يهزم سوريا ويتصدر بالعلامة الكاملة

رياضة

كرة السلة

منتخب لبنان

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