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لوكا دونسيتش ضحية سطو مُسلّح في دالاس

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لوكا دونسيتش ضحية سطو مُسلّح في دالاس
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كرة السلة

2024-12-29 | 04:40
لوكا دونسيتش ضحية سطو مُسلّح في دالاس

عمل إجرامي تكرر على منازل لاعبي كرة القدم خصوصاً والرياضيين عموماً

أصبح لوكا دونسيتش أحدث رياضي محترف، يعاني من عملية سطو على منزله، وهو عمل إجرامي تكرر في أوروبا وأميركا على منازل لاعبي كرة القدم خصوصاً والرياضيين عموماً.
ووفقا لتقرير الشرطة، تم اقتحام منزل دونسيتش في دالاس يوم الجمعة، وسرقة مجوهرات بقيمة 30 ألف دولار، دون أن يصاب اللاعب وعائلته بأذى.
ووفقا للتقرير، فقد كسر شخص مجهول نافذة غرفة النوم الرئيسية، وسرق المجوهرات في الوقت الذي كان فيه دالاس مافريكس يواجه فينيكس صنز، حيث لم يلعب السلوفيني بسبب الإصابة.
ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب من الدوري الاميركي للمحترفين للسطو، ففي أيلول - سبتمبر، تم اقتحام منزل لاعب مينيسوتا تيمبروولفز، مايك كونلي، أثناء حضوره مباراة كرة قدم وسرقة مجوهرات، كما جرى الشهر الفائت اقتحام منزل لاعب ميلووكي باكس بوبي بورتيس أثناء وجوده في مباراة.



لوكا دونسيتش ضحية سطو مُسلّح في دالاس

رياضة

كرة السلة

لوكا دونسيتش

دالاس مافريكس

فينيكس صنز

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