فيديو - اجراءات قاسية في حق أبطال "سلّة الملاكمة" !!

اتخذ الدوري الاميركي للمحترفين إجراءات حاسمة لضمان عدم حصول أحداث غير سارة مثل تلك التي جرت في "مباراة الملاكمة" يوم أول أمس الجمعة بين فينيكس صنز ودالاس مافريكس.وجددت رابطة الدوري تفعيل بروتوكولاتها ضد جميع أنواع العنف في الملاعب وبشكل صارم للغاية ولم تتردد في اتخاذ موقف متشدد ضد المتسببين بالحدث الأخير.وكانت المشاجرة وقعت في الربع الثالث من المباراة بين نوركيتش ودانيال جافورد، قبل أن تتصاعد بسرعة، ويتدخل نوركيتش مارشال، ويبدأ اللكم الذي أدى الى طرد الثلاثة.وبعد 24 ساعة فقط، أعلن الدوري الاميركي للمحترفين عن الإجراءات التأديبية التي قرر أن يطبقها على المتورطين، ومن دون اي فرصة للاستئناف، وهي الإيقاف لأربع مباريات من دون أجر لمارشال ، وثلاث مباريات بلا راتب لنوركيتش، ومباراة واحدة بالصيغة نفسها للاعب دالاس بي جيه واشنطن.