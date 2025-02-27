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فيديو - سلّة الموسم في الدوري الاميركي للمحترفين

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فيديو - سلّة الموسم في الدوري الاميركي للمحترفين
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كرة السلة

2025-02-27 | 01:47
فيديو - سلّة الموسم في الدوري الاميركي للمحترفين

تكون الأفضل هذا العام خلال مباراة ضمن الدوري الاميركي للمحترفين

قدّم شايدون شارب، النجم الكندي، البالغ طوله 1.96 متراً سلّة ولا أجمل، وقد تكون الأفضل هذا العام لفريقه بورتلاند تريل بليزرز خلال مباراة ضمن الدوري الاميركي للمحترفين.
ففي وقت مبكر من الربع الثاني من المباراة ضد واشنطن ويزاردز، اعترض الكندي البالغ من العمر 21 عاما، والذي كان الاختيار رقم 7 في مسودة العام 2022 ، تمريرة من جاستن شامباني، وراوغ وطار عن الأرض، وسحق سلة الفريق المنافس.
فاز بليزرز على ويزاردز (129-121) وسجل شايدون 36 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، ليبلغ متوسطه 16.9 نقطة و3.7 متابعات و2.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.


فيديو - سلّة الموسم في الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة

كرة السلة

شايدون شارب

بورتلاند تريل بليزرز

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